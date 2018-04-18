Рабство на Украине отменили 20 лет назад, — глава Минфина

Министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что рабство на Украине отменили 20 лет назад, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне.

«Если бы я не был оптимистом, я бы не занимался работой, которой сейчас занимаюсь. Это же не рабство. Рабство на Украине отменили 20 лет назад», — заявил он, отвечая на вопрос, насколько радужным и перспективным он видит экономическое будущее Украины.

Крепостное право на территории Российской Империи, куда входила большая часть украинской территории, было отменено в 1861 году.

Строго говоря, 20 лет назад был 1998 год и Украина уже семь лет как была «незалэжной».