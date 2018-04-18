Родители напавшего на школу в Стерлитамаке знали о его намерениях

Подросток, напавший на учительницу и одноклассников в башкирском Стерлитамаке, «неоднократно высказывал суицидальные мысли», в связи с чем в конце прошлого года его поставили на внутришкольный учет и рассказали о проблеме родителям. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой.

Со слов родителей школьника, они приняли необходимые меры и обратились к специалистам.

Позднее, уже перед тем, как совершить нападение, подросток сообщил о своих намерениях бывшей однокласснице из другой школы. Она рассказала об этом матери, а та — директору школы, в которой обучался юноша.

Директор, говорится в сообщении, вызвал родителей подростка и провел со всей семьей профилактическую беседу.

По словам Кузнецовой, «проверяется квалификация школьного психолога, выясняется насколько правильно он смог организовать работу с ребенком и его родителями. Кроме того, возникает вопрос — почему мальчик со своей бедой пошел не к родителям, а к своей подруге?»

«В любом случае, несмотря на целую череду похожих ситуаций в регионах, в данном случае — риски были недооценены», — подчеркнула она.

Также в аппарате омбудсмена рассказали о травмах, полученных учениками и учительницей. У одной из пострадавших учениц колото-резаные раны предплечья, вторая, которая спасаясь выпрыгнула из окна второго этажа, получила компрессионную травму позвоночника. У учительницы, пытавшейся защитить ребят, зафиксировано проникающее ранение шеи и грудной клетки.

Также травмы получил подросток, пытавшийся покончить с собой.

Все пострадавшие находятся в больнице.

Нападение произошло сегодня утром. 17-летний подросток из коррекционного класса устроил резню на уроке информатики, после чего поджег кабинет.