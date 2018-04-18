Рогозин запретил «Роскосмосу» и «Росатому» заключать контракты с «санкционными» странами

Вице-премьер Дмитрий Рогозин поручил госкорпорациям «Роскосмос» и «Росатом» ввести временный запрет на подписание юридически обязывающих документов с компаниями, чьи страны ввели санкции против России. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По их данным, запрет не отразится на ранее заключенных договорах в космической сфере, однако из-за него США лишатся доступа к технологиям создания шлюзовых модулей. Эти технологии страна планировала получить для работы над международной окололунной станцией Deep Space.

Для «Росатома» запрет на новые контракты с США и странами ЕС может обернуться убытками — госкорпорация рискует постепенно потерять рынок по обогащению урана. Сейчас США импортируют до 95% урана для АЭС, и около половины этого объема может приходиться на Россию и Казахстан.