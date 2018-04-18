Россия могла уничтожить доказательства химатаки в Сирии, — МИД Франции

Показать меню
Актуально
Трамп в очередной раз заявил о грядущем уходе из Сирии - 11:45 Трамп в очередной раз заявил о грядущем уходе из Сирии Курс рубля упал к доллару и евро в ожидании новых санкций - 11:55 Курс рубля упал к доллару и евро в ожидании новых санкций В Лондоне найдено захоронение поэта Кольриджа - 11:55 В Лондоне найдено захоронение поэта Кольриджа В Ереване протестующие заблокировали центр города - 11:55 В Ереване протестующие заблокировали центр города В ЕС обсудят увеличение срока санкций против РФ с шести месяцев до года - 11:55 В ЕС обсудят увеличение срока санкций против РФ с шести месяцев до года Абрамович может попасть под санкции британских властей - 11:56 Абрамович может попасть под санкции британских властей Собянин предложил продлить голосование ради дачников - 11:56 Собянин предложил продлить голосование ради дачников Джастин Бибер избил наркомана из-за девушки? - 11:59 Джастин Бибер избил наркомана из-за девушки? «Необходимо говорить со всеми», — глава МИД Австрии едет в Россию - 12:03 «Необходимо говорить со всеми», — глава МИД Австрии едет в Россию Рост продаж белорусского оружия дали сирийские боевики? - 12:07 Рост продаж белорусского оружия дали сирийские боевики? В Госдуме рассказали, чем Россия напугала Британию - 12:10 В Госдуме рассказали, чем Россия напугала Британию Немецкий министр экономики поддержал «Северный поток-2» - 12:14 Немецкий министр экономики поддержал «Северный поток-2» Россиянка Касаткина опустилась на девятое место в Чемпионской гонке WTA - 12:21 Россиянка Касаткина опустилась на девятое место в Чемпионской гонке WTA В ресторане «Карлсон» запустят сет Surf & Turf - 12:24 В ресторане «Карлсон» запустят сет Surf & Turf Ученые выяснили, чем опасно увлечение смартфонами - 12:38 Ученые выяснили, чем опасно увлечение смартфонами "Монако" вернет болельщикам деньги за билеты после поражения от "ПСЖ" со счетом - 12:49 Выходные в семье Бекхэм: Дэвид и Виктория сводили детей в Диснейленд - 12:56 Выходные в семье Бекхэм: Дэвид и Виктория сводили детей в Диснейленд
» » Россия могла уничтожить доказательства химатаки в Сирии, — МИД Франции

Россия могла уничтожить доказательства химатаки в Сирии, — МИД Франции


Добавлено: 18 апр 2018 в 09:49, Категория: Новости на сегодня
Россия могла уничтожить доказательства химатаки в Сирии, — МИД Франции

Министерство иностранных дел Франции опубликовало заявление, в котором сообщается, что основные доказательства применения химического оружия в сирийском городе Дума могут быть уже уничтожены, поскольку район контролируется сирийскими правительственными войсками.

«Сегодня Россия и Сирия все еще отказывают в разрешении доступа следователям к месту атаки, несмотря на то, что следователи прибыли в Сирию 14 апреля. Вполне вероятно, что доказательства и ключевые элементы уже исчезли с территории, которая, кроме того, полностью контролируется российскими и сирийскими армиями», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что определить виновных в химической атаке смогло бы только совместное расследование ООН и ОЗХО, но инициативу об этом заблокировала Россия.

Ранее представительство Великобритании при ОЗХО сообщило, что Россия не пускает инспекторов миссии в Думу.

Как сообщала «Русская Весна», президент Франции Эммануэль Макрон рассказал об истинных целях ракетного удара по Сирии: разделить Россию и Турцию и показать Путину, что «мы не милашки».


Материалы по теме:

Париж обвинил Москву и Дамаск в препятствовании ОЗХО
Россия обвинила Великобританию и США в инсценировке химатаки в Думе
У России есть неопровержимые доказательства постановки химатаки в Сирии, — Лавров
Сирия представила экспертам ОЗХО доказательства применения боевиками иприта
Добавлено: 18 апр 2018 в 09:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Милонов прокомментировал заявление депутата Рады о нежелании Киева прекращать войну в Донбассе

Милонов прокомментировал заявление депутата Рады о нежелании Киева прекращать войну в Донбассе

«Мне было стыдно»: Участница АТО из РФ объяснила, почему воюет за ВСУ

«Мне было стыдно»: Участница АТО из РФ объяснила, почему воюет за ВСУ

Великобритания не выдаёт российских граждан по политическим причинам

Великобритания не выдаёт российских граждан по политическим причинам

Африканский бизнес готов покупать российские самолеты

Африканский бизнес готов покупать российские самолеты

Новости России
еще новости
Законопроект о запрете рекламы лекарств в телепрограммах внесли в Госдуму

Законопроект о запрете рекламы лекарств в телепрограммах внесли в Госдуму

Музеи Кремля приостановили онлайн-продажу билетов

Музеи Кремля приостановили онлайн-продажу билетов

Штурмовую авиацию ЮВО пополнили шесть модернезированных Су-25СМ3

Штурмовую авиацию ЮВО пополнили шесть модернезированных Су-25СМ3

Володин: Место США на российском рынке с удовольствием займут другие страны

Володин: Место США на российском рынке с удовольствием займут другие страны

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Ольга Рапунцель рассказала о первой семейкой прогулке

Ольга Рапунцель рассказала о первой семейкой прогулке

Аглая Тарасова отметила 24-летие в компании Ксении Раппопорт, Светланы Бондарчук, Егора Крешкова и не только

Аглая Тарасова отметила 24-летие в компании Ксении Раппопорт, Светланы Бондарчук, Егора Крешкова и не только

Николас Холт и бывшая модель Playboy Брайана Холли стали родителями

Николас Холт и бывшая модель Playboy Брайана Холли стали родителями

Бруклин Бекхэм на Coachella с еще одной моделью

Бруклин Бекхэм на Coachella с еще одной моделью

Новости политики
еще новости
Трампа остался недоволен выступлением Хейли в ООН на тему Украины и РФ

Трампа остался недоволен выступлением Хейли в ООН на тему Украины и РФ

Война санкций: В России могут заблокировать Booking.com?

Война санкций: В России могут заблокировать Booking.com?

«Коды Курчатова». Зависимые от рубильника и творцы

«Коды Курчатова». Зависимые от рубильника и творцы

В Амстердаме желающим предлагают протестировать «капсулу для самоубийств»

В Амстердаме желающим предлагают протестировать «капсулу для самоубийств»

Новости экономики
еще новости
МВФ предсказал коллапс мировой экономики из-за санкций и войн

МВФ предсказал коллапс мировой экономики из-за санкций и войн

Панику в Лондоне вызвали антироссийские санкции США: цена на алюминий побила рекорд

Панику в Лондоне вызвали антироссийские санкции США: цена на алюминий побила рекорд

Россия продолжила избавляться от вложений в госдолг США

Россия продолжила избавляться от вложений в госдолг США

В Кабинете Министров Украины прогнозируют значительный рост тарифов на коммунальные услуги

В Кабинете Министров Украины прогнозируют значительный рост тарифов на коммунальные услуги

Новости общества
еще новости
Десантники со всей России под Новороссийском демонстрируют свое мастерство

Десантники со всей России под Новороссийском демонстрируют свое мастерство

США опасаются, что Россия может запретить пролет американских лайнеров над своей территорией

США опасаются, что Россия может запретить пролет американских лайнеров над своей территорией

Второй день сбора психологов довузовских общеобразовательных учреждений МО РФ представлен в виде мастер-классов

Второй день сбора психологов довузовских общеобразовательных учреждений МО РФ представлен в виде мастер-классов

ДОСААФ Тульской области провел «Уроки Мужества» посвященные летчику-асу

ДОСААФ Тульской области провел «Уроки Мужества» посвященные летчику-асу

Происшествия
еще новости
Главарь ячейки ИГ* в Ростовской области взорвал себя при задержании

Главарь ячейки ИГ* в Ростовской области взорвал себя при задержании

Кабриолет за 10 млн рублей разбился в ДТП в Сочи

Кабриолет за 10 млн рублей разбился в ДТП в Сочи

В Хабаровске на одну из улиц города рухнул вертолёт

В Хабаровске на одну из улиц города рухнул вертолёт

В Крыму электропоезд столкнулся с микроавтобусом, есть жертвы и пострадавшие

В Крыму электропоезд столкнулся с микроавтобусом, есть жертвы и пострадавшие

Новости Украины
еще новости
«Нас выдавливают»: боевики вводят «нововведения» на рынках Луганска

«Нас выдавливают»: боевики вводят «нововведения» на рынках Луганска

СМИ: Майк Помпео тайно встретился с Ким Чен Ыном

СМИ: Майк Помпео тайно встретился с Ким Чен Ыном

Стало известно какое место в рейтинге сильнейших армий мира занимает ВСУ

Стало известно какое место в рейтинге сильнейших армий мира занимает ВСУ

Вашингтон ведет прямые переговоры с КНДР- Дональд Трамп

Вашингтон ведет прямые переговоры с КНДР- Дональд Трамп

Мировые новости
еще новости
Борьба с коррупцией: в Украине попался на получении неправомерной выгоды очередной чиновник

Борьба с коррупцией: в Украине попался на получении неправомерной выгоды очередной чиновник

Трудные переговоры: Ангела Меркель хочет обсудить ситуацию на Донбассе с президентом России

Трудные переговоры: Ангела Меркель хочет обсудить ситуацию на Донбассе с президентом России

В штабе АТО поделились плохой новостью с Донбасса

В штабе АТО поделились плохой новостью с Донбасса

Эксперты назвали продукты, необходимые для оптимальной работы мозга

Эксперты назвали продукты, необходимые для оптимальной работы мозга




Лента новостей
Аглая Тарасова отметила 24-летие в компании Ксении Раппопорт, Светланы Бондарчук, Егора Крешкова и - 10:28 Аглая Тарасова отметила 24-летие в компании Ксении Раппопорт, Светланы Бондарчук, Егора Крешкова и не толькоСМИ: Си Цзиньпин посетит КНДР - 10:10 СМИ: Си Цзиньпин посетит КНДРС какой планеты прибыл Иисус Христос, выяснили уфологи - 10:04 С какой планеты прибыл Иисус Христос, выяснили уфологиНиколас Холт и бывшая модель Playboy Брайана Холли стали родителями - 09:56 Николас Холт и бывшая модель Playboy Брайана Холли стали родителямиРоссия могла уничтожить доказательства химатаки в Сирии, — МИД Франции - 09:49 Россия могла уничтожить доказательства химатаки в Сирии, — МИД ФранцииВ Амстердаме желающим предлагают протестировать «капсулу для самоубийств» - 09:42 В Амстердаме желающим предлагают протестировать «капсулу для самоубийств»СМИ узнали о встрече Майка Помпео с Ким Чен Ыном - 09:36 СМИ узнали о встрече Майка Помпео с Ким Чен ЫномУмерла Барбара Буш - 09:36 Умерла Барбара БушРогозин запретил «Роскосмосу» и «Росатому» заключать контракты с «санкционными» странами - 09:35 Рогозин запретил «Роскосмосу» и «Росатому» заключать контракты с «санкционными» странамиСМИ узнали о нападении на школу в Стерлитамаке - 09:34 СМИ узнали о нападении на школу в СтерлитамакеВ результате нападения на школу в Стерлитамаке пострадали четыре человека - 09:34 В результате нападения на школу в Стерлитамаке пострадали четыре человекаОмелян: Московские болота ждут возвращения своих попов - 09:33 Омелян: Московские болота ждут возвращения своих поповСМИ: Майк Помпео тайно встретился с Ким Чен Ыном - 09:04 СМИ: Майк Помпео тайно встретился с Ким Чен ЫномBrilliance представил свой самый большой внедорожник V7 - 09:00 Brilliance представил свой самый большой внедорожник V7
Последние новости
СК завел два уголовных дела после нападения на школу в Стерлитамаке - 11:45 СК завел два уголовных дела после нападения на школу в Стерлитамаке Зюганов пожаловался Чайке на систему «Мобильный избиратель» - 11:44 Зюганов пожаловался Чайке на систему «Мобильный избиратель» В московском метро начали внедрять систему распознавания лиц - 11:44 В московском метро начали внедрять систему распознавания лиц США уведомили посольство РФ об отсутствии планов по введению новых санкций - 11:44 США уведомили посольство РФ об отсутствии планов по введению новых санкций Безобидная «поцелуйная болезнь» увеличивает риск волчанки - 11:43 Безобидная «поцелуйная болезнь» увеличивает риск волчанки СМИ узнали о личном согласии Трампа на удар Израиля по Сирии - 11:43 СМИ узнали о личном согласии Трампа на удар Израиля по Сирии Ольга Рапунцель рассказала о первой семейкой прогулке - 11:31 Ольга Рапунцель рассказала о первой семейкой прогулке Законопроект о запрете рекламы лекарств в телепрограммах внесли в Госдуму - 11:17 Законопроект о запрете рекламы лекарств в телепрограммах внесли в Госдуму Трампа остался недоволен выступлением Хейли в ООН на тему Украины и РФ - 11:06 Трампа остался недоволен выступлением Хейли в ООН на тему Украины и РФ Война санкций: В России могут заблокировать Booking.com? - 10:59 Война санкций: В России могут заблокировать Booking.com? «Коды Курчатова». Зависимые от рубильника и творцы - 10:56 «Коды Курчатова». Зависимые от рубильника и творцы «Нас выдавливают»: боевики вводят «нововведения» на рынках Луганска - 10:52 «Нас выдавливают»: боевики вводят «нововведения» на рынках Луганска МВФ предсказал коллапс мировой экономики из-за санкций и войн - 10:49 МВФ предсказал коллапс мировой экономики из-за санкций и войн
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"