Россия могла уничтожить доказательства химатаки в Сирии, — МИД Франции

Министерство иностранных дел Франции опубликовало заявление, в котором сообщается, что основные доказательства применения химического оружия в сирийском городе Дума могут быть уже уничтожены, поскольку район контролируется сирийскими правительственными войсками.

«Сегодня Россия и Сирия все еще отказывают в разрешении доступа следователям к месту атаки, несмотря на то, что следователи прибыли в Сирию 14 апреля. Вполне вероятно, что доказательства и ключевые элементы уже исчезли с территории, которая, кроме того, полностью контролируется российскими и сирийскими армиями», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что определить виновных в химической атаке смогло бы только совместное расследование ООН и ОЗХО, но инициативу об этом заблокировала Россия.

Ранее представительство Великобритании при ОЗХО сообщило, что Россия не пускает инспекторов миссии в Думу.

Как сообщала «Русская Весна», президент Франции Эммануэль Макрон рассказал об истинных целях ракетного удара по Сирии: разделить Россию и Турцию и показать Путину, что «мы не милашки».