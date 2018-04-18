Россия нашла патент на «Новичок» у США

В 2015 году вещества типа «Новичок» производилось и патентовалось в США в качестве химического оружия. Об этом заявил постпред России при Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) Александр Шульгин.

Выступая на заседании исполнительного совета ОЗХО, Шульгин, как сообщает РИА Новости, продемонстрировал документ от 1 декабря 2015 года, полученный от ведомства по патентам и товарным знакам США.

Это ведомство, заявил Шульгин, обратилась к российским коллегам, «с просьбой о проверке патентоспособности изобретения, сделанного американским научным сотрудником Т. Рубином» (цитата ТАСС).

Речь шла об изобретении специальной пули с емкостью для различных ядов, уточняет «Интерфакс». Согласно выдержке из документа, в пуле могли содержаться отравляющие вещества типа «Новичок».

«По крайней мере, одной из активных субстанций, которой может снаряжаться данная пуля, могут по выбору быть следующие нервные агенты (nerve agents), включая табун, зарин, зоман, циклозарин, VG, VM, VR, VX и — внимание — агенты, относящиеся к типу "Новичок"», — рассказал дипломат.

«Этот документ подтверждает, что в США нервно-паралитические вещества типа "Новичок" не только производились, но и даже патентовались в качестве химоружия. И не когда-то давно, а каких-то несколько лет тому назад: патент датирован 1 декабря 2015 года», — сделал выводы Шульгин (здесь и далее цитаты ТАСС).

Постпред отметил, что в России «научно-конструкторские и опытные работы по программе под названием "Новичок" никогда не проводились».

Обвинения в адрес России в отравлении «Новичком» экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском Солсбери Шульгин назвал бездоказательными.

«Британская сторона предложила нам сознаться в одной из двух выдуманных ею версий: либо отравление Сергея и Юлии Скрипалей было целенаправленным действием России, либо Россия утратила контроль над якобы имеющимися у нее арсеналами отравляющих веществ. Несмотря на беспардонный характер этого ультиматума, мы его вовсе не игнорировали, а сразу же дали однозначный ответ: Россия к химинциденту в Солсбери не имеет никакого отношения», — сообщил постпред при ОЗХО.