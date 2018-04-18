Россия нашла патент на «Новичок» у США

Показать меню
Актуально
Индивидуальные депозитные ячейки - 00:09 Индивидуальные депозитные ячейки Лавров: Запад, угрожая сирийским властям, дал экстремистам сигнал устроить - 00:14 Лавров: Запад, угрожая сирийским властям, дал экстремистам сигнал устроить провокацию Источник сообщил об отсутствии денег на ремонт в «Зимней вишне» - 00:22 Источник сообщил об отсутствии денег на ремонт в «Зимней вишне» «Виновата крыша»: озвучена новая версия пожара в «Зимней вишне» в Кемерово - СМИ - 00:27 «Виновата крыша»: озвучена новая версия пожара в «Зимней вишне» в Кемерово - СМИ "Дерби Ленинградки": ЦСКА и "Химки" поспорят за выход в "Финал 4-х" Евролиги - 00:36 В США Аваков и Аброськин возложили колоски у мемориала жертвам Голодомора - 01:24 В США Аваков и Аброськин возложили колоски у мемориала жертвам Голодомора Карякин подарил Шварценеггеру шахматы матча за звание чемпиона мира - 01:42 Карякин подарил Шварценеггеру шахматы матча за звание чемпиона мира МОЛНИЯ: Новый удар по Сирии отражён силами ПВО (ВИДЕО) - 01:46 МОЛНИЯ: Новый удар по Сирии отражён силами ПВО (ВИДЕО) НАСА предлагает прогуляться по Луне в виртуальном 4К-туре  - 01:52 НАСА предлагает прогуляться по Луне в виртуальном 4К-туре  Инженерные войска представят на форуме «Армия-2018» более 60 перспективных - 01:56 Инженерные войска представят на форуме «Армия-2018» более 60 перспективных образцов вооружения СМИ: Система ПВО Сирии полностью отразила новый ракетный удар - 02:17 СМИ: Система ПВО Сирии полностью отразила новый ракетный удар Хлое Кардашьян рассекретила имя новорожденной дочери - 02:31 Хлое Кардашьян рассекретила имя новорожденной дочери Посол Чили заявил, что его страна против односторонних антироссийских санкций - 02:38 Посол Чили заявил, что его страна против односторонних антироссийских санкций Запада В SpaceX назвали цену билета на рейс Big F*cking Rocket  - 03:29 В SpaceX назвали цену билета на рейс Big F*cking Rocket  Решится ли Украина на блицкриг на Донбассе? - 03:52 Решится ли Украина на блицкриг на Донбассе? Я не готов: Трамп отложил новый санкционный удар по России - 04:14 Я не готов: Трамп отложил новый санкционный удар по России Спецназовцы США и Румынии уже давно в Молдове: Евромайдан или война с - 04:38 Спецназовцы США и Румынии уже давно в Молдове: Евромайдан или война с Приднестровьем?!
» » Россия нашла патент на «Новичок» у США

Россия нашла патент на «Новичок» у США


Добавлено: 18 апр 2018 в 22:31, Категория: Новости на сегодня
Россия нашла патент на «Новичок» у США

В 2015 году вещества типа «Новичок» производилось и патентовалось в США в качестве химического оружия. Об этом заявил постпред России при Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) Александр Шульгин.

Выступая на заседании исполнительного совета ОЗХО, Шульгин, как сообщает РИА Новости, продемонстрировал документ от 1 декабря 2015 года, полученный от ведомства по патентам и товарным знакам США.

Это ведомство, заявил Шульгин, обратилась к российским коллегам, «с просьбой о проверке патентоспособности изобретения, сделанного американским научным сотрудником Т. Рубином» (цитата ТАСС).

Речь шла об изобретении специальной пули с емкостью для различных ядов, уточняет «Интерфакс». Согласно выдержке из документа, в пуле могли содержаться отравляющие вещества типа «Новичок».

«По крайней мере, одной из активных субстанций, которой может снаряжаться данная пуля, могут по выбору быть следующие нервные агенты (nerve agents), включая табун, зарин, зоман, циклозарин, VG, VM, VR, VX и — внимание — агенты, относящиеся к типу "Новичок"», — рассказал дипломат.

«Этот документ подтверждает, что в США нервно-паралитические вещества типа "Новичок" не только производились, но и даже патентовались в качестве химоружия. И не когда-то давно, а каких-то несколько лет тому назад: патент датирован 1 декабря 2015 года», — сделал выводы Шульгин (здесь и далее цитаты ТАСС).

Постпред отметил, что в России «научно-конструкторские и опытные работы по программе под названием "Новичок" никогда не проводились».

Обвинения в адрес России в отравлении «Новичком» экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском Солсбери Шульгин назвал бездоказательными.

«Британская сторона предложила нам сознаться в одной из двух выдуманных ею версий: либо отравление Сергея и Юлии Скрипалей было целенаправленным действием России, либо Россия утратила контроль над якобы имеющимися у нее арсеналами отравляющих веществ. Несмотря на беспардонный характер этого ультиматума, мы его вовсе не игнорировали, а сразу же дали однозначный ответ: Россия к химинциденту в Солсбери не имеет никакого отношения», — сообщил постпред при ОЗХО.


Материалы по теме:

Провокацию в сирийской Думе подготовил Вашингтон, заявил постпред РФ при ОЗХО
Постпред России при ОЗХО обвинил Лондон и Вашингтон в производстве «Новичка»
ОЗХО призналась в отсутствии сведений о «Новичке»
Постпред РФ заявил о необходимости предотвратить политизацию ОЗХО
Добавлено: 18 апр 2018 в 22:31, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости

"Брайтон" сыграл вничью с "Тоттенхэмом"

В Донецке из-за обстрелов ВСУ прекращает работу фильтровальная станция

В Донецке из-за обстрелов ВСУ прекращает работу фильтровальная станция

Кто родился 18 апреля

Кто родился 18 апреля

СМИ: Трамп собирается продавать другим странам больше оружия

СМИ: Трамп собирается продавать другим странам больше оружия

Новости России
еще новости
Путин подписал закон о новой мере пресечения – «запрете определенных действий»

Путин подписал закон о новой мере пресечения – «запрете определенных действий»

Российские военные не пострадали при обстреле автоколонны ООН в сирийской Думе

Российские военные не пострадали при обстреле автоколонны ООН в сирийской Думе

Путин: Использование газомоторного топлива приоритетнее увеличения числа электромобилей

Путин: Использование газомоторного топлива приоритетнее увеличения числа электромобилей

Военным выделят шесть тысяч квартир в 2018 году

Военным выделят шесть тысяч квартир в 2018 году

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Наталья Ионова: «Я попробовала все наркотики, которые только существуют»

Наталья Ионова: «Я попробовала все наркотики, которые только существуют»

Клэр Дэйнс и Хью Дэнси ждут второго ребенка

Клэр Дэйнс и Хью Дэнси ждут второго ребенка

Наталья Водянова отдыхает в Барселоне с детьми и девушкой старшего сына

Наталья Водянова отдыхает в Барселоне с детьми и девушкой старшего сына

Катя Зиновьева рассказала о своей симпатии к Денису Давыдову

Катя Зиновьева рассказала о своей симпатии к Денису Давыдову

Новости политики
еще новости
США заявили о готовности применить силу в отношении России в Сирии

США заявили о готовности применить силу в отношении России в Сирии

Получат по заслугам: Что ждет в Крыму измученных квартирным вопросом украинских моряков

Получат по заслугам: Что ждет в Крыму измученных квартирным вопросом украинских моряков

Интернет-дружинники не помогут. Нужна интернет-полиция

Интернет-дружинники не помогут. Нужна интернет-полиция

США отказались от новых санкций – рубль вырос

США отказались от новых санкций – рубль вырос

Новости экономики
еще новости
МВФ предсказал коллапс мировой экономики из-за санкций и войн

МВФ предсказал коллапс мировой экономики из-за санкций и войн

Панику в Лондоне вызвали антироссийские санкции США: цена на алюминий побила рекорд

Панику в Лондоне вызвали антироссийские санкции США: цена на алюминий побила рекорд

Россия продолжила избавляться от вложений в госдолг США

Россия продолжила избавляться от вложений в госдолг США

В Кабинете Министров Украины прогнозируют значительный рост тарифов на коммунальные услуги

В Кабинете Министров Украины прогнозируют значительный рост тарифов на коммунальные услуги

Новости общества
еще новости
В ЦСКА состоялось торжественное открытие Чемпионата дружественных армий государств-участников СНГ Содружества Независимых государств «Командирские старты»

В ЦСКА состоялось торжественное открытие Чемпионата дружественных армий государств-участников СНГ Содружества Независимых государств «Командирские старты»

В ЦДРА открылось IV Всеармейское совещание писателей

В ЦДРА открылось IV Всеармейское совещание писателей

На Северном флоте сформирован отряд для ремонта причала в ЗАТО Островной

На Северном флоте сформирован отряд для ремонта причала в ЗАТО Островной

В Киеве усилили меры безопасности в правительственном квартале (ФОТО)

В Киеве усилили меры безопасности в правительственном квартале (ФОТО)

Происшествия
еще новости
В московском детсаду малыши выпили растворитель вместо воды

В московском детсаду малыши выпили растворитель вместо воды

Главарь ячейки ИГ* в Ростовской области взорвал себя при задержании

Главарь ячейки ИГ* в Ростовской области взорвал себя при задержании

Кабриолет за 10 млн рублей разбился в ДТП в Сочи

Кабриолет за 10 млн рублей разбился в ДТП в Сочи

В Хабаровске на одну из улиц города рухнул вертолёт

В Хабаровске на одну из улиц города рухнул вертолёт

Новости Украины
еще новости
Следком представил первые результаты расследования отравления Скрипалей

Следком представил первые результаты расследования отравления Скрипалей

Данные о десятках заложников на территории ОРДЛО скрываются: — Олифер

Данные о десятках заложников на территории ОРДЛО скрываются: — Олифер

В ОРДО запасов дизельного топлива осталось на неделю

В ОРДО запасов дизельного топлива осталось на неделю

Президент провел встречу с главами церквей Украины

Президент провел встречу с главами церквей Украины

Мировые новости
еще новости
Один из главарей донецких террористов выдал очередной перл о конфликте на Донбассе

Один из главарей донецких террористов выдал очередной перл о конфликте на Донбассе

"Америка в ужасе": Россия обещает "четкий и болезненный ответ" на санкции США

Нападение на гражданское население: боевики открыли огонь по жилым кварталам на Донбассе

Нападение на гражданское население: боевики открыли огонь по жилым кварталам на Донбассе

В Министерстве обороны Украины поделились печальной новостью с Донбасса

В Министерстве обороны Украины поделились печальной новостью с Донбасса




Лента новостей
В Раде призывают ввести уголовную ответственность для журналистов, «подрывающих оборону» Украины - 21:04 В Раде призывают ввести уголовную ответственность для журналистов, «подрывающих оборону» УкраиныСуд отказал Минюсту во взыскании 705 млн грн с украинской дочки Роснефти - 21:00 Суд отказал Минюсту во взыскании 705 млн грн с украинской дочки РоснефтиОдин из главарей донецких террористов выдал очередной перл о конфликте на Донбассе - 21:00 Один из главарей донецких террористов выдал очередной перл о конфликте на ДонбассеСША пригрозили Турции санкциями из-за покупки С-400 - 20:52 США пригрозили Турции санкциями из-за покупки С-400В Госдепе назвали отрезвляющим для Москвы разгром группы «российских наемников» в Сирии - 20:52 В Госдепе назвали отрезвляющим для Москвы разгром группы «российских наемников» в СирииАктивность в российском сегменте Telegram выросла после блокировки - 20:51 Активность в российском сегменте Telegram выросла после блокировкиНапавшего на школу в Стерлитамаке задержали - 20:51 Напавшего на школу в Стерлитамаке задержалиМЧС предупредило жителей Москвы и Подмосковья о ливне и сильном ветре - 20:51 МЧС предупредило жителей Москвы и Подмосковья о ливне и сильном ветреРодители напавшего на школу в Стерлитамаке знали о его намерениях - 20:50 Родители напавшего на школу в Стерлитамаке знали о его намеренияхМинспорта запретило финансировать выступления украинских спортсменов в РФ - 20:49 Минспорта запретило финансировать выступления украинских спортсменов в РФОколо трех тысяч военных уволят из турецкой армии за связи с Гюленом - 20:35 Около трех тысяч военных уволят из турецкой армии за связи с ГюленомПрезидент провел встречу с главами церквей Украины - 19:56 Президент провел встречу с главами церквей УкраиныНаталья Ионова: «Я попробовала все наркотики, которые только существуют» - 19:39 Наталья Ионова: «Я попробовала все наркотики, которые только существуют»«Жертва химатаки» в Думе раскрыла подробности провокации (ФОТО) - 19:18 «Жертва химатаки» в Думе раскрыла подробности провокации (ФОТО)
Последние новости
Следком представил первые результаты расследования отравления Скрипалей - 23:46 Следком представил первые результаты расследования отравления Скрипалей В ЦСКА состоялось торжественное открытие Чемпионата дружественных армий государств-участников СНГ - 23:39 В ЦСКА состоялось торжественное открытие Чемпионата дружественных армий государств-участников СНГ Содружества Независимых государств «Командирские старты» Путин подписал закон о новой мере пресечения – «запрете определенных действий» - 23:14 Путин подписал закон о новой мере пресечения – «запрете определенных действий» Данные о десятках заложников на территории ОРДЛО скрываются: — Олифер - 23:11 Данные о десятках заложников на территории ОРДЛО скрываются: — Олифер Тренер донецкого "Шахтера" может продолжить карьеру в Киеве - 22:46 Тренер донецкого США заявили о готовности применить силу в отношении России в Сирии - 22:42 США заявили о готовности применить силу в отношении России в Сирии Заместителя командующего ВМС Украины отстранили от должности из-за жены-россиянки - 22:35 Заместителя командующего ВМС Украины отстранили от должности из-за жены-россиянки В самолетах могут появиться стоячие места - 22:32 В самолетах могут появиться стоячие места СК допросил родителей и одноклассников напавшего на школу в Стерлитамаке - 22:32 СК допросил родителей и одноклассников напавшего на школу в Стерлитамаке СК обвинил прокуратуру в запрете проверок «Зимней вишни» - 22:32 СК обвинил прокуратуру в запрете проверок «Зимней вишни» Россия нашла патент на «Новичок» у США - 22:31 Россия нашла патент на «Новичок» у США В ОРДО запасов дизельного топлива осталось на неделю - 22:00 В ОРДО запасов дизельного топлива осталось на неделю Губернатор сирийской Латакии поблагодарил Россию за помощь - 21:39 Губернатор сирийской Латакии поблагодарил Россию за помощь
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"