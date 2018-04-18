Российские военные не пострадали при обстреле автоколонны ООН в сирийской Думе

В ходе нападения на автоколонну ООН в сирийском городе Дума военные из РФ ранений не получили.

Об этом в среду сообщил глава российского Центра по примирению сторон Юрий Евтушенко. При этом он отметил, что при обстреле автоколонны был ранен сотрудник сирийской Службы безопасности.

По словам генерал-майора Евтушенко, появившаяся ранее информация о том, что при обстреле автоколонны ООН в Думе ранение получил российский офицер, не соответствуют действительности.

«В результате перестрелки получил легкое ранения сирийский сотрудник безопасности. Российских военнослужащих на месте инцидента не было», - уточнил он.

Также глава ЦПВР рассказал, что нападение на автоколонну сотрудников ООН произошло во вторник 17 апреля. Огневой контакт представителей органов безопасности Сирии с неизвестными лицами произошел на внешнем периметре охраны колонны.