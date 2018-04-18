С какой планеты прибыл Иисус Христос, выяснили уфологи

Спаситель был жителем другой планеты, с которой он прибыл на Землю, чтобы исполнить свою миссию — такой вывод сделали уфологи из международной духовной организации «Этериус».

Специалисты считают, что Иисус Христос являлся пришельцем из другой планеты — Венеры. Данную информацию они получили после паломничества на святые земли графства Девон в Британии.

Первое место, которое посетил Спаситель, прибыв на Землю — гора Холдстоун Даун.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Луне замечен «инопланетянин-турист» – уфологи

Общество «Этериус» существует с 1950 года. Его основателем стал Джордж Кинг, который утверждал, что должен быть представителем межпланетного парламента.