Самый быстрый автомобиль в мире впервые засняли на тестах (ВИДЕО)

Арабский гиперкар Devel Sixteen претендует на звание самого быстрого авто в мире, ведь его расчетная максимальная скорость – 560-570 км/ч. Теперь безумный авто впервые засняли на видео во время тестов.Испытания проводились недалеко от Дубая на пустынном шоссе. Тестировали топовую версию с огромным 12,3-литровым V16 с четырьмя турбинами.Этот мега-мотор выдает 5000 л. с., но разработчики признали, что в тестовом заезде водитель не давил педаль газа в пол и дроссельная заслонка была открыта всего на 20%. Тем не менее, звук V16 завораживает.Топовый Devel Sixteen будет стоить 2,2 млн. долларов и, скорее всего, будет сугубо трековым. Также предложат менее экстремальные дорожные версии за $1,87 млн. (3000 л. с., 515 км/ч) и $1,6 млн. (2000 л. с.).