Секретный космический корабль TR-3B летает рядом с МКС - уфологи опубликовали удивительные кадры

Во время прямой трансляции с борта МКС уфологи засекли странный светящийся объект, находящийся вблизи станции. Кадры видеозаписи, сделанной 13 апреля 2018 года, опубликованы в Сети.

На кадрах демонстрируется космический пейзаж, на фоне которого неожиданно возникает яркая точка, затем она превращается в несколько светящихся огней. Уфологи предположили, что это секретный космический корабль TR-3B, который вылетел с Земли и всего за минуту достиг МКС.

Конспирологи считают летательный аппарат под кодовым названием TR-3B секретной разработкой США, созданной для разведывательных операций. Однако, по мнению уфолога Скотта Уоринга, TR-3B является инопланетным кораблем, который ВВС США модифицировал для управления людьми.

Скептики посчитали, что на видеозаписи запечатлено отражение в океане самой МКС, увеличенное атмосферными искажениями.