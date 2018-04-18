Штурмовую авиацию ЮВО пополнили шесть модернезированных Су-25СМ3

Штурмовую авиацию Южного военного округа пополнили шесть новейших Су-25СМ3. Об этом сообщил глава пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

Отмечается, что самолеты прибыли в одну из авиачастей четвертой армии ВВС и ПВО, базирующуюся на Кубани. Штурмовики пролетели более 800 километров.

Усовершенствованный Су-25СМ3 может запускать ракеты и сбрасывать авиабомбы, находясь на значительном расстоянии от заданной цели, или из-за облаков. Инженерно-технические службы части проверили готовность всех агрегатов и механизмов Су-25СМ3 к эксплуатации в заданных режимах.