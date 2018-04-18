Штурмовую авиацию ЮВО пополнили шесть новейших Су-25СМ3

Штурмовую авиацию Южного военного округа (ЮВО) пополнили шесть новейших модернизированных Су-25СМ3. Самолеты прибыли в одну из авиационных частей 4-й армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, базирующуюся на Кубани, пролетев более 800 км.

Усовершенствованный Су-25СМ3, используя модернизированную систему наведения, может выполнять запуск ракет или сброс авиабомб даже находясь на значительном удалении от заданной цели или из-за облаков. Все, что требуется пилоту самолета — точные координаты объекта.

Представителями инженерно-технических служб авиационной части проверена готовность всех агрегатов и механизмов Су-25СМ3 к эксплуатации в заданных режимах.