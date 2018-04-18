СК допросил родителей и одноклассников напавшего на школу в Стерлитамаке

Следователи башкирского управления СК России допросили учеников школы в Стерлитамаке, на которую сегодня было совершено нападение. Также были допрошены родители 17-летнего подростка, стоявшего за преступлением, сообщает пресс-служба ведомства.

Следователи продолжают осмотр места происшествия — кабинета информатики в школе.

Также в рамках расследования ЧП была изъята документация из органов профилактики правонарушений несовершеннолетних, проведены обыски в квартире подозреваемого и ЧОПе, охраняющем школу.

По данным следствия, сегодня утром 17-летний ученик коррекционного класса с ножом напал на учительницу и одну из одноклассниц в кабинете информатики. Еще одна ученица, спасаясь от подростка, выпрыгнула из окна на втором этаже.

Сам нападавший поджег класс горючей жидкостью и попытался покончить с собой.

В сети появилась его переписка со знакомыми, в которой он предупреждал о своих намерениях, восторгаясь нападением на американскую школу «Колумбайн» в 1999 году.