СК обвинил прокуратуру в запрете проверок «Зимней вишни»

Прокуратура «несколько лет запрещала проверки противопожарной безопасности» в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», сообщает Следственный комитет. Следователи намерены выяснить, почему, говорится в Telegram-канале СК.

Ведомство ссылается на документы прокуратуры Кемеровской области и города Кемерово, в которых говорится о необходимости исключения предприятий, относящихся к категории малого и среднего бизнеса, из плановых проверок.

Из-за включения в данную категорию владельца здания «Зимней вишни» — ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» и крупнейшего арендатора ООО «Зимняя вишня Кемерово» — были допрошены прокурор города и его помощник.

Прокурор Кемерово заявил, что руководствовался разъяснениями вышестоящего начальства.

В рамках уголовного дела также были проведены обыски в главке МЧС по Кемеровской области, в доме его руководителя, а также руководителей структурных подразделений, отмечает СК.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. В результате погибли 64 человека. Многие задохнулись дымом, оставшись ждать спасателей в кинозале на четвертом этаже. Еще одна группа погибла около запертого аварийного выхода.