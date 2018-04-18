СК завел два уголовных дела после нападения на школу в Стерлитамаке

Следственный комитет России возбудил два уголовных дела после нападения на школу в башкирском Стерлитамаке. Как сообщает пресс-служба ведомства, заведено дело в отношении 17-летнего школьника по статье «покушение на убийство двух и более лиц».
Второе дело расследуется по статье о халатности, «допущенной должностными лицами органов профилактики преступлений несовершеннолетних».
По предварительной версии следствия, школьник зашел в кабинет информатики, где находились его одноклассники, и нанес ножевые ранения учительнице и одной из учениц.
Затем он «разлил горючее вещество» и поджег его, после чего попытался покончить с собой.
Также пострадала еще одна ученица — испугавшись, она выпрыгнула со второго этажа.
От пожара, как сообщает СК, никто не пострадал.
Нападавший и потерпевшие госпитализированы.
«Установлено, что ранее имелись обращения в органы профилактики преступлений несовершеннолетних по поводу агрессивного поведения 17-летнего подростка», — пишут следователи.