СК завел два уголовных дела после нападения на школу в Стерлитамаке

Следственный комитет России возбудил два уголовных дела после нападения на школу в башкирском Стерлитамаке. Как сообщает пресс-служба ведомства, заведено дело в отношении 17-летнего школьника по статье «покушение на убийство двух и более лиц».

Второе дело расследуется по статье о халатности, «допущенной должностными лицами органов профилактики преступлений несовершеннолетних».

По предварительной версии следствия, школьник зашел в кабинет информатики, где находились его одноклассники, и нанес ножевые ранения учительнице и одной из учениц.

Затем он «разлил горючее вещество» и поджег его, после чего попытался покончить с собой.

Также пострадала еще одна ученица — испугавшись, она выпрыгнула со второго этажа.

От пожара, как сообщает СК, никто не пострадал.

Нападавший и потерпевшие госпитализированы.

«Установлено, что ранее имелись обращения в органы профилактики преступлений несовершеннолетних по поводу агрессивного поведения 17-летнего подростка», — пишут следователи.