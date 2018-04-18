Следком представил первые результаты расследования отравления Скрипалей

Следственный комитет РФ обнародовал видеосюжет, в котором рассказывается о расследовании ведомства по факту покушения на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Видео опубликовано на официальном канале Следкома в YouTube.

Согласно сюжету, следователи отследили весь путь Юлии Скрипаль из Москвы в Солсбери.

«Следствию удалось проследить весь ее путь вплоть до посадки в самолет. Установлен водитель такси, который привез Юлию Скрипаль в аэропорт, а также все пассажиры воздушного судна, на котором девушка летела в Соединенное Королевство», – заявили в Следкоме.

Также утверждается, что ни у одного из пассажиров этого рейса не зафиксировано признаков интоксикации, связанных с отравлениями химическими веществами.

Ранее разработчик «Новичка» заявил, что выздоровление Скрипалей связано с привычкой мыть руки.

Фото: скриншот видео