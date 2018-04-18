СМИ: Майк Помпео тайно встретился с Ким Чен Ыном

Директор ЦРУ Майк Помпео тайно встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном, который вскоре может встретиться с президентом США, во время визита в КНДР.

СМИ со ссылкой на источники сообщают, что Помпео побывал в Северной Корее во время пасхального уикенда. Он приезжал туда с целью подготовить почву для личной встречи Дональда Трампа с Ким Чен Ыном.

В то же время, в ЦРУ, Белом доме и Пхеньяне эту информацию отказались комментировать.

О том, что Трамп планирует встретиться с Ким Чен Ыном, стало известно в начале марта этого года.