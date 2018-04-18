СМИ: Представители США общались непосредственно с главой КНДР

Американские должностные лица высокого ранга общались с северокорейским лидером Ким Чен Ыном по поводу условий организации его встречи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Представитель США рассказал газете, что Ким Чен Ын заявил о готовности обсудить с Трампом вопрос денуклеаризации Корейского полуострова. При этом источник не уточнил, проводились ли переговоры по телефону или лично.

Во вторник американский президент Дональд Трамп допустил, что встреча с главой КНДР может не состояться. При этом заявил, что для проведения двустороннего саммита рассматриваются пять мест.