СМИ сообщили о ранении российского офицера в сирийской Думе

Российский офицер, накануне сопровождавший сотрудников службы безопасности ООН в сирийский город Дума, получил ранение. Об этом «Коммерсанту» рассказал источник в Дамаске.

В Минобороны России позднее заявили, что эта информация не соответствует действительности — легкое ранение получил сирийский сотрудник службы безопасности, передает «Интерфакс».

Ранее сегодня источники Reuters сообщили, что сотрудники службы безопасности ООН попали под обстрел во время визита в Думу и были вынуждены вернуться в Дамаск.

Сотрудники службы безопасности шли на разведку, чтобы потом в Думу могли приехать эксперты Организации по запрещению химоружия.

Специалисты ОЗХО хотят проверить сообщения о том, что 7 апреля Дума подверглась химической атаке.

Минобороны России ранее заявляло, что атака была постановочной, обвинив в постановке организацию «Белые каски» и Великобританию, якобы стоящую за ней.

Также российские военные сначала заявили, что не нашли следов использования химоружия в Думе. А позднее обнаружили лабораторию, где производилось такое оружие и хранились компоненты для его производства. Военные заявили, что лаборатория принадлежала боевикам.