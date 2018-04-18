СМИ сообщили об обстреле в сирийской Думе экспертов ОЗХО

Генеральный директор ОЗХО Ахмет Узюмджю на закрытом заседании организации по делу Скрипалей сообщил, что сотрудникам службы безопасности ООН пришлось отступить из-за перестрелки в районе предполагаемой химатаки в сирийском городе Дума. Об этом Reuters сообщил источник.

Агентство ранее со ссылкой на другого собеседника уже высказывало предположение, что инспекторы не смогут попасть в город, но не сообщало причину.

О командировке экспертов ООН в Думу накануне сообщал постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари. По его словам, миссия ОЗХО сможет приступить к работе, если обстановка в районе предполагаемой атаки будет спокойной.

О жертвах среди мирного населения в результате химатаки в Думе 7 апреля сообщила НПО «Белые каски». Минобороны РФ заявило, что она не является достоверным источником информации, тем более, что российские эксперты Центра по примирению враждующих сторон 9 апреля обследовали город, но не нашли следов применения отравляющих веществ.

14 апреля в ответ на неподтвержденную атаку США, Великобритания и Франция на несли по Сирии авиаудар.