СМИ: Трамп собирается продавать другим странам больше оружия

Президент США намерен ослабить некоторые имеющиеся ограничения на поставки оружия и военной техники другим странам.

Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на оказавшиеся в его распоряжении положения новой стратегии администрации США, которая может быть представлена уже на текущей неделе.

В частности, сообщается, что план Трапа, о котором предположительно объявят в ближайший четверг, носит название «Покупайте американское». В нем прописано предоставление большому числу стран возможности приобретать у США большее число оружия и военной техники путем ослабления действующих сейчас экспортных правил. Как сообщает агентство, Трамп планирует отменить ограничения на продажу артиллерии, боевых кораблей и самолетов, боевых беспилотников и других вооружений. При этом отмечается, что сделки с рядом стран планируется значительно ускорить.

Агентство ТАСС, сообщающее об этом в ночь на среду, отмечает, что ему не удалось получить комментарий Белого дома по поводу этой информации.