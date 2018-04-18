СМИ узнали о нападении на школу в Стерлитамаке

В Стерлитамаке в Башкирии школьник устроил поджог в кабинете информатики. Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города, в настоящее время он задержан.

«Есть информация, что в одной из школ города Стерлитамак произошел какой-то инцидент и было задымление в одном из помещений. На место выехало руководство следственного отдела и криминалисты, обстоятельства выясняются», — сообщила агентству старший помощник главы регионального управления Следственного комитета Светлана Абрамова.

В паблике «Подслушано Башкортостан Стерлитамак Уфа Салават» во «ВКонтакте» появились сообщения о том, что подросток пришел в школу с ножом, напал на учителей и соучеников, а затем устроил поджог.