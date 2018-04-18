СМИ узнали о встрече Майка Помпео с Ким Чен Ыном

Выдвинутый на пост Госсекретаря директор ЦРУ Майк Помпео в пасхальные праздники ездил в Северную Корею, где встретился с лидером страны Ким Чен Ыном. О тайной встрече The Washington Post сообщили два информированных источника.

Издание утверждает, что встреча «одного из самых доверенных эмиссаров Трампа» и лидером КНДР стала частью попытки заложить основу для прямых переговоров по программе ядерного оружия.

ЦРЦ, Белый дом и дипломаты северокорейского представительства при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке отказались комментировать эту информацию.

Однако 17 апреля на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ американский президент Дональд Трамп сам заявил Reuters, что контакты между США и КНДР идут на «чрезвычайно высоком уровне».