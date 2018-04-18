Совфед подготовит поправки к законопроекту о санкциях против США

Законопроект о санкциях против США, разработанный в Госдуме, является «сырым», Совет Федерации предложит поправки к нему, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

«Это пока проект, он сырой, еще не готов для принятия, над ним идет кропотливая работа в Госдуме», — сказала она на пленарном заседании верхней палаты (цитата ТАСС).

Матвиенко дала поручения профильным комитетам Совфеда проанализировать текст законопроекта и подготовить «предложения, уточнения, дополнения» к нему.

К 3 мая комитеты представят свои поправки, а после 15 мая, когда запланировано первое чтение проекта в Госдуме, направят их в нижнюю палату.

По словам спикера, ответ на американские санкции «должен быть жестким, умным, точным, но ни в коем мере не наносящим вреда нашей экономике и нашим гражданам».

Ранее в Госдуме в качестве ответных мер на санкции США против российских миллиардеров и чиновников предложили запретить ввоз американских лекарств, алкоголя и табака, а также ввести запрет на покупку госучреждениями технологий и программного обеспечения из США и их союзников по санкциям.