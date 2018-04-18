США опасаются, что Россия может запретить пролет американских лайнеров над своей территорией

Показать меню
Актуально
«Россия готовится к большой войне на Балтике», — СМИ Швеции - 07:07 «Россия готовится к большой войне на Балтике», — СМИ Швеции "Хьюстон" одолел "Миннесоту" в первом матче серии плей-офф НБА - 07:50 Театральную награду «Золотая маска» получил режиссер Юрий Бутусов - 08:00 Театральную награду «Золотая маска» получил режиссер Юрий Бутусов СМИ узнали о желании Трампа ударить по российским объектам в Сирии - 08:02 СМИ узнали о желании Трампа ударить по российским объектам в Сирии Мемория. Николай Трубецкой - 08:03 Мемория. Николай Трубецкой Одна ядерная бомба решила всё: в Москве ответили Хейли на «недостойную Сирию» - 08:09 Одна ядерная бомба решила всё: в Москве ответили Хейли на «недостойную Сирию» Родителей отстраняют от воспитания и меняют на психологов - 08:10 Родителей отстраняют от воспитания и меняют на психологов В США рассказали о варианте удара по Сирии с поражением ПВО России - 08:35 В США рассказали о варианте удара по Сирии с поражением ПВО России Спартакиада центральных органов военного управления Министерства обороны - 08:49 Спартакиада центральных органов военного управления Министерства обороны Российской Федерации по легкой атлетике Джуканович одержал победу на выборах президента Черногории - 08:52 Джуканович одержал победу на выборах президента Черногории "Вегас" находится в шаге от выхода во второй раунд Кубка Стэнли - 08:56 Блокировка Telegram в России: Кремль перешел на «аську» - 09:28 Блокировка Telegram в России: Кремль перешел на «аську» Асада внесли в базу "Миротворца" - из-за Крыма - 09:33 Асада внесли в базу Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак сыграли свадьбу: Дженнифер Энистон, Кейт Хадсон, - 09:35 Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак сыграли свадьбу: Дженнифер Энистон, Кейт Хадсон, Кэмерон Диас, Деми Мур и другие гости "Бока Хуниорс" хочет подписать Буффона - 09:45 Экс-глава ФБР рассказал о загадочном отношении Трампа к Путину - 10:05 Экс-глава ФБР рассказал о загадочном отношении Трампа к Путину Константин Душенов: «Сокрушительный удар» - пропагандистская хлопушка - 10:07 Константин Душенов: «Сокрушительный удар» - пропагандистская хлопушка
» » США опасаются, что Россия может запретить пролет американских лайнеров над своей территорией

США опасаются, что Россия может запретить пролет американских лайнеров над своей территорией


Добавлено: 18 апр 2018 в 06:06, Категория: Общество
США опасаются, что Россия может запретить пролет американских лайнеров над своей территорией

Российское молчание по важнейшему вопросу вынудило американские компании обратиться за помощью в Госдеп США.

В Государственный департамент США обратилась группа крупнейших американских авиакомпаний с просьбой оказать содействие. Дело в том, что российская сторона до сих пор не установила дату проведения переговоров по пересечению США российского воздушного пространства. Срок прежнего договора истекает, а дата рассмотрения нового соглашения не обозначена.

Встреча руководителей американских авиакомпаний с помощником госсекретаря США по экономике и бизнесу Манишей Сингх была запланирована на вторник из-за того, что Минтранс России, якобы отказывается от намеченных ранее переговоров.

Североамериканскими компаниями еженедельно осуществляется сотни полетов над восточной территорией России, так как это самый выгодный путь в Восточную Азию, отмечает издание Bloomberg. Потеря этого маршрута нанесет значительный урон для американской стороны, пишет vz.

Должностные лица США пока не рассматривают возможное решение России отменить переговоры с возросшей напряженностью в отношениях Москвы и Вашингтона.

Минтранс РФ пояснил, что российская сторона, несмотря на истечение срока действия соглашения, разрешит летать через свою территорию на время проведения переговоров.

Сегодня Госдеп заявил, что власти России продлили лишь на полгода разрешение на перелёты авиалайнеров США над своей территорией, сообщает РИА. Госдеп отметил, что у США десятилетиями были взаимовыгодные коммерческие авиационные отношения с Россией и терять их не входит в планы американской стороны.

Официального подтверждения данной информации со стороны РФ пока нет.


Материалы по теме:

Госдеп США: Минтранс РФ продлил разрешение на пролеты американских лайнеров
Вашингтон хочет запретить полеты российских военных самолетов над США
МИД отреагировал на планы Вашингтона ограничить российские наблюдательные полеты
СМИ: авиакомпания Norwegian хочет летать в Азию через Россию
Добавлено: 18 апр 2018 в 06:06, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
“Не в этот раз”: Верховная Рада не будет рассматривать вопрос об отставке правительства Гройсмана

“Не в этот раз”: Верховная Рада не будет рассматривать вопрос об отставке правительства Гройсмана

В Москве в рамках реновации построят сотни километров дорог

В Москве в рамках реновации построят сотни километров дорог

"Майами" сравнял счёт в серии плей-офф НБА с "Филадельфией"

В Чечне без света остались почти 300 тысяч человек, озвучена причина

В Чечне без света остались почти 300 тысяч человек, озвучена причина

Новости России
еще новости
Штурмовую авиацию ЮВО пополнили шесть модернезированных Су-25СМ3

Штурмовую авиацию ЮВО пополнили шесть модернезированных Су-25СМ3

Володин: Место США на российском рынке с удовольствием займут другие страны

Володин: Место США на российском рынке с удовольствием займут другие страны

Роскомнадзор создал горячую линию о ложной информации по блокировкам

Роскомнадзор создал горячую линию о ложной информации по блокировкам

Эксперт: Блокировка Telegram — вопрос принципа

Эксперт: Блокировка Telegram — вопрос принципа

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Бруклин Бекхэм на Coachella с еще одной моделью

Бруклин Бекхэм на Coachella с еще одной моделью

Как Хлое Кардашьян назвала дочь?

Как Хлое Кардашьян назвала дочь?

Роман Капаклы сделал для себя определенные выводы

Роман Капаклы сделал для себя определенные выводы

Бойфренд покойного Джорджа Майкла намерен распродать личные вещи музыканта:

Бойфренд покойного Джорджа Майкла намерен распродать личные вещи музыканта: "Это способ выжить!"

Новости политики
еще новости
Сытник о деле Холодницкого: Зафиксированы факты, по моему мнению, не совместимые с работой прокурора

Сытник о деле Холодницкого: Зафиксированы факты, по моему мнению, не совместимые с работой прокурора

В Армении заявили о начале «бархатной революции»

В Армении заявили о начале «бархатной революции»

Срочный ультиматум «Большой семерки» по делу Скрипаля: ответ дали в Совфеде

Срочный ультиматум «Большой семерки» по делу Скрипаля: ответ дали в Совфеде

Сенат США забирает права Трампа на войну

Сенат США забирает права Трампа на войну

Новости экономики
еще новости
Россия продолжила избавляться от вложений в госдолг США

Россия продолжила избавляться от вложений в госдолг США

В Кабинете Министров Украины прогнозируют значительный рост тарифов на коммунальные услуги

В Кабинете Министров Украины прогнозируют значительный рост тарифов на коммунальные услуги

В Астрахани тарифы на воду могут поднять в три раза

В Астрахани тарифы на воду могут поднять в три раза

Россия захватит рынок продовольствия Европы, используя новые правила ЕС – СМИ

Россия захватит рынок продовольствия Европы, используя новые правила ЕС – СМИ

Новости общества
еще новости
США опасаются, что Россия может запретить пролет американских лайнеров над своей территорией

США опасаются, что Россия может запретить пролет американских лайнеров над своей территорией

Второй день сбора психологов довузовских общеобразовательных учреждений МО РФ представлен в виде мастер-классов

Второй день сбора психологов довузовских общеобразовательных учреждений МО РФ представлен в виде мастер-классов

ДОСААФ Тульской области провел «Уроки Мужества» посвященные летчику-асу

ДОСААФ Тульской области провел «Уроки Мужества» посвященные летчику-асу

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье подвели итоги за зимний период обучения на водительской конференции

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье подвели итоги за зимний период обучения на водительской конференции

Происшествия
еще новости
Главарь ячейки ИГ* в Ростовской области взорвал себя при задержании

Главарь ячейки ИГ* в Ростовской области взорвал себя при задержании

Кабриолет за 10 млн рублей разбился в ДТП в Сочи

Кабриолет за 10 млн рублей разбился в ДТП в Сочи

В Хабаровске на одну из улиц города рухнул вертолёт

В Хабаровске на одну из улиц города рухнул вертолёт

В Крыму электропоезд столкнулся с микроавтобусом, есть жертвы и пострадавшие

В Крыму электропоезд столкнулся с микроавтобусом, есть жертвы и пострадавшие

Новости Украины
еще новости
Стало известно какое место в рейтинге сильнейших армий мира занимает ВСУ

Стало известно какое место в рейтинге сильнейших армий мира занимает ВСУ

Вашингтон ведет прямые переговоры с КНДР- Дональд Трамп

Вашингтон ведет прямые переговоры с КНДР- Дональд Трамп

Step by step: Аваков обсудил свой план по Донбассу с представителем Госдепа

Step by step: Аваков обсудил свой план по Донбассу с представителем Госдепа

Боевики обстреляли гражданские дома в Зайцево. Появились фото

Боевики обстреляли гражданские дома в Зайцево. Появились фото

Мировые новости
еще новости
Борьба с коррупцией: в Украине попался на получении неправомерной выгоды очередной чиновник

Борьба с коррупцией: в Украине попался на получении неправомерной выгоды очередной чиновник

Трудные переговоры: Ангела Меркель хочет обсудить ситуацию на Донбассе с президентом России

Трудные переговоры: Ангела Меркель хочет обсудить ситуацию на Донбассе с президентом России

В штабе АТО поделились плохой новостью с Донбасса

В штабе АТО поделились плохой новостью с Донбасса

Эксперты назвали продукты, необходимые для оптимальной работы мозга

Эксперты назвали продукты, необходимые для оптимальной работы мозга




Лента новостей
Названы причины отказа украинца Усика от поединка в России  - 02:07 Названы причины отказа украинца Усика от поединка в России Гройсман: Наша нация заслуживает свою поместную церковь - 01:59 Гройсман: Наша нация заслуживает свою поместную церковьВашингтон ведет прямые переговоры с КНДР- Дональд Трамп - 01:42 Вашингтон ведет прямые переговоры с КНДР- Дональд ТрампГлавный тренер "Калгари" отправлен в отставку - 01:36 Главный тренер Новый Touareg остался дешевле Audi Q7  - 01:17 Новый Touareg остался дешевле Audi Q7 СМИ: Трамп собирается продавать другим странам больше оружия - 01:07 СМИ: Трамп собирается продавать другим странам больше оружияВ Донецке из-за обстрелов ВСУ прекращает работу фильтровальная станция - 00:31 В Донецке из-за обстрелов ВСУ прекращает работу фильтровальная станция"Брайтон" сыграл вничью с "Тоттенхэмом" - 00:14 Step by step: Аваков обсудил свой план по Донбассу с представителем Госдепа - 23:49 Step by step: Аваков обсудил свой план по Донбассу с представителем ГосдепаМинтруд предложил повысить пособие по безработице за счет срока его выплаты - 23:42 Минтруд предложил повысить пособие по безработице за счет срока его выплатыРоссия сменила посла в Сирии - 23:42 Россия сменила посла в СирииApple и Google не присоединились к отказу от участия в кибератаках - 23:41 Apple и Google не присоединились к отказу от участия в кибератакахАваков обсудил в США возвращение Донбасса - 23:21 Аваков обсудил в США возвращение ДонбассаВторой день сбора психологов довузовских общеобразовательных учреждений МО РФ представлен в виде - 23:14 Второй день сбора психологов довузовских общеобразовательных учреждений МО РФ представлен в виде мастер-классов
Последние новости
Москалькова вновь обратится к Трампу с просьбой помиловать летчика Ярошенко - 06:49 Москалькова вновь обратится к Трампу с просьбой помиловать летчика Ярошенко Рабство на Украине отменили 20 лет назад, — глава Минфина - 06:36 Рабство на Украине отменили 20 лет назад, — глава Минфина США опасаются, что Россия может запретить пролет американских лайнеров над своей территорией - 06:06 США опасаются, что Россия может запретить пролет американских лайнеров над своей территорией Сытник о деле Холодницкого: Зафиксированы факты, по моему мнению, не совместимые с работой прокурора - 05:31 Сытник о деле Холодницкого: Зафиксированы факты, по моему мнению, не совместимые с работой прокурора Секретный космический корабль TR-3B летает рядом с МКС - уфологи опубликовали удивительные кадры - 05:29 Секретный космический корабль TR-3B летает рядом с МКС - уфологи опубликовали удивительные кадры Штурмовую авиацию ЮВО пополнили шесть модернезированных Су-25СМ3 - 05:14 Штурмовую авиацию ЮВО пополнили шесть модернезированных Су-25СМ3 Если Россия не будет тратить миллиарды в Сирии, то потеряет их в Европе - 05:07 Если Россия не будет тратить миллиарды в Сирии, то потеряет их в Европе Охота на ведьм: почему Запад боится правды о Сирии - 04:14 Охота на ведьм: почему Запад боится правды о Сирии Стало известно какое место в рейтинге сильнейших армий мира занимает ВСУ - 03:52 Стало известно какое место в рейтинге сильнейших армий мира занимает ВСУ Александр ПЕЛЕШЕНКО: «Буду судиться с WADA» - 03:49 Александр ПЕЛЕШЕНКО: «Буду судиться с WADA» Павлюченко поздравил "Спартак" с днем рождения - 03:16 Павлюченко поздравил Госдеп США: Минтранс РФ продлил разрешение на пролеты американских лайнеров - 03:00 Госдеп США: Минтранс РФ продлил разрешение на пролеты американских лайнеров В США начали клонировать сибирских мамонтов - 02:53 В США начали клонировать сибирских мамонтов
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"