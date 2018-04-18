США опасаются, что Россия может запретить пролет американских лайнеров над своей территорией

Российское молчание по важнейшему вопросу вынудило американские компании обратиться за помощью в Госдеп США.

В Государственный департамент США обратилась группа крупнейших американских авиакомпаний с просьбой оказать содействие. Дело в том, что российская сторона до сих пор не установила дату проведения переговоров по пересечению США российского воздушного пространства. Срок прежнего договора истекает, а дата рассмотрения нового соглашения не обозначена.

Встреча руководителей американских авиакомпаний с помощником госсекретаря США по экономике и бизнесу Манишей Сингх была запланирована на вторник из-за того, что Минтранс России, якобы отказывается от намеченных ранее переговоров.

Североамериканскими компаниями еженедельно осуществляется сотни полетов над восточной территорией России, так как это самый выгодный путь в Восточную Азию, отмечает издание Bloomberg. Потеря этого маршрута нанесет значительный урон для американской стороны, пишет vz.

Должностные лица США пока не рассматривают возможное решение России отменить переговоры с возросшей напряженностью в отношениях Москвы и Вашингтона.

Минтранс РФ пояснил, что российская сторона, несмотря на истечение срока действия соглашения, разрешит летать через свою территорию на время проведения переговоров.

Сегодня Госдеп заявил, что власти России продлили лишь на полгода разрешение на перелёты авиалайнеров США над своей территорией, сообщает РИА. Госдеп отметил, что у США десятилетиями были взаимовыгодные коммерческие авиационные отношения с Россией и терять их не входит в планы американской стороны.

Официального подтверждения данной информации со стороны РФ пока нет.