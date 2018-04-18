США пригрозили Турции санкциями из-за покупки С-400

Турция может попасть под санкции США при закупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф». Об этом говорится в заявлении помощника госсекретаря Уэсса Митчелла, подготовленном к слушаниям в комитете Палаты представителей по международным делам.

В заявлении отмечается, что «Турция в последнее время расширила свое взаимодействие с России и Ираном».

«Анкаре следует помнить о рисках, связанных с уступками Москве для достижения своих тактических целей в Сирии. Анкара заявляет, что согласилась купить российские ракетные системы С-400, что потенциально может привести к санкциям в соответствии со статьей 231 закона CAATSA ("О противодействии неприятелям Америки через санкции")», — говорится в документе.

На прошлой неделе турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что республика закупит у России системы С-400. Ожидается, что эти системы будут поставлены в Турцию в июле 2019 года.