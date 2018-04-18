США заявили о готовности применить силу в отношении России в Сирии

Государственный департамент США на фоне последних событий в Сирии выступил с предупреждением в адрес России.

Помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл сообщил, что в Вашингтоне не стремятся к конфронтации с Москвой по вопросу урегулирования ситуации в Сирии, однако готовы к применению силы в случае необходимости.

Уэсс Митчелл утверждает, что Соединенные Штаты «исполнили свою часть мер по избежанию эскалации» с Россией.

«Мы поддерживаем работу каналов по предотвращению инцидентов, чтобы исключить столкновения во все более загруженном и сложном боевом пространстве. Данные усилия помогают свести к минимуму риск просчета и случайного столкновения», — сказано в письменном заявлении Митчелла перед международным комитетом палаты представителей конгресса Соединенных Штатов.

Американский представитель добавил, что в Вашингтоне «не ищут конфронтации», однако «при необходимости готовы к применению пропорциональной силы для своей защиты».