Стало известно какое место в рейтинге сильнейших армий мира занимает ВСУ

Вооруженные силы Украины за год поднялись на одну строчку в рейтинге сильнейших армий мира Global Firepower и заняли 29 место, всего в рейтинге 136 стран. Сейчас украинская армия находится между Грецией (28 место) и Чехией (30 место).

Первая тройка армий мира уже несколько лет остается неизменной: США, Россия и Китай. Армия Израиля опустилась в этом году на 16 место, Польша заняла 22 место, Беларусь 42. Для создания рейтинга компания провела комплексное исследование, в ходе которого учла более 50 факторов. Страны, у которых есть ядерный арсенал, получали бонусные баллы. Также дополнительные баллы получали страны, которые являются членами НАТО.