Стивен Спилберг экранизирует комиксы DC про Черного ястреба?

Голливудский кинематографист Стивен Спилберг, которого недавно признали самым кассовым режиссером в истории мирового кино, положил глаз на комиксы DC — Спилберг собирается экранизировать серию графических новелл "Черный ястреб".Стивен Спилберг, как сообщил накануне представитель Warner Bros, будет не только продюсировать проект по комиксам "Черный ястреб", но и, вероятнее всего, возьмет на себя роль режиссера."Черный ястреб" — это история об отряде летчиков, которые участвуют во Второй мировой войне. База асов расположена на острове Черный ястреб, а главаря их секретной организации, при этом, тоже зовут Черный ястреб. В общем, с фантазией у авторов комикса, конечно, было туговато.Что и не мудрено — в 1941 году, когда на волне популярности военных комиксов появился "Черный ястреб", людям было не до фантазирования — шел самый кровопролитный в истории человечества конфликт.Фильм по комиксам "Черный ястреб" станет очередным этапом сотрудничества между Спилбергом и студией Warner Bros — предыдущий плод этого сотрудничества, картина "Первому игроку приготовиться", уже принесла создателям почти полмиллиарда долларов.