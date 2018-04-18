Суд отказал Минюсту во взыскании 705 млн грн с украинской дочки Роснефти

Хозяйственный суд Луганской области отказал Министерству юстиции во взыскании 705 млн грн с украинской дочки «Роснефти» – ЧАО «Линик» (Лисичанский нефтеперерабатывающий завод). Об этом передает РИА Новости Украина.

Минюст просил взыскать компенсацию в качестве регресса по проигранному в НСПЧ иску компании «Агрокомплекс».

В 2011 году ЕСПЧ признал «Агрокомплекс» пострадавшим в судебном процессе за просроченные долги против Лисичанского НПЗ, а через два года постановил выплатить «Агрокомплексу» 27 млн евро компенсации, которые и были перечислены в отведенный судом срок.

В решении ЕСПЧ отмечалось, что «Агрокомплекс» проводил с российскими компаниями бартерные операции по обмену украинского пищевого сырья на российскую сырую нефть для дальнейшей продажи готовых нефтепродуктов. Дело касалось процедуры банкротства периода 1996-2004гг, инициированной заявителем против крупнейшего нефтеперерабатывающего завода в Украине в попытке восстановить просроченные задолженности.

Ранее сообщалось, что «Роснефть» продала сеть АЗС в Украине.

Фото: Xelius Group