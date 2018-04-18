Суд в Москве начал рассматривать дело о нападении на Фельгенгауэр

Пресненский суд Москвы начал рассматривать дело о нападении на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр.

Как сообщает «Медиазона», на заседании была установлена личность подозреваемого в преступлении Бориса Грица. Подтвердилось, что он является гражданином России и Израиля, жены и детей у него нет.

После заседания Гриц повторил журналистам свои тезисы про телепатическую связь с Фельгенгауэр и ее «сексуальные фантазии».

Суд допросил одного из свидетелей нападения, а также родственника Грица. Кроме них, выступили прокурор, защитник Фельгенгауэр, мать и отчим журналистки.

Прокурор заявил, что Гриц согласно экспертизе страдает параноидной шизофренией с непрерывным типом течения, что лишило его способности осознавать свои действия 23 октября 2017 года, когда он напал на журналистку.

Он нанес Фельгенгауэр три удара в горло и один удар в кисть. Эти травмы были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.