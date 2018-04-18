SWIFT не планирует отключать Россию из-за санкций США

Международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей SWIFT не планирует отключать российский сегмент из-за санкций США. Об этом «Интерфаксу» рассказали участники бизнес-форума SWIFT и общего собрания Российской национальной ассоциации СВИФТ («Россвифт»). Оба мероприятия проходят сегодня.

Как сообщил «Ведомостям» представитель России в совете директоров SWIFT Эдди Астанин, «ранее в 2014 году, а также в марте этого года SWIFT делал официальные заявления… SWIFT не будет отвечать на попытки давления и призывы отключить финансовые институты от своей сети».

Штаб-квартира SWIFT находится в Бельгии.

О том, что Москва готовится к отключению SWIFT как самому жесткому сценарию американских санкций, сообщалось после введения 6 апреля Вашингтоном ограничительных мер против группы российских миллиардеров и связанных с ними компаний.