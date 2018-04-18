Сытник о деле Холодницкого: Зафиксированы факты, по моему мнению, не совместимые с работой прокурора

Антикоррупционные органы не могут себе позволить реагировать на факты коррупции в государстве, но при этом – закрывать глаза на коррупцию со стороны детективов или прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом в интервью агентству "Укринформ" заявил глава Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник, комментируя дело с прослушкой руководителя САП Назара Холодницкого."Зафиксированы факты, по моему мнению, не совместимые с работой прокурора. Но это мое мнение, я не уполномочен принимать решения. Я считаю, что не может в цивилизованной стране прокурор говорить другому прокурору, что "ты знаешь, можно поступить по закону, а можно человека вывести из-под ответственности". Это недопустимо. Не только для антикоррупционной прокуратуры, а вообще для прокуратуры в целом", – подчеркнул Сытник.На вопрос о возможной отставке Холодницкого Сытник отказался делать прогнозы."То, что входило в мою компетенцию, я сделал. Было бы страшнее, если бы это стало трендом антикоррупционной прокуратуры. Но мы видим, что там нормальный коллектив, и мы с ними готовы работать. На сегодня прокуроры САП и детективы НАБУ работают в штатном режиме... Самое главное – эти записи показали, что в САП есть люди, которые работают, и мы с огромным уважением к ним относимся", – добавил глава НАБУ.