Трампа остался недоволен выступлением Хейли в ООН на тему Украины и РФ

Трампа рассердило выступление Хейли в ООН на тему Украины и России. Вплоть до того, что, наблюдая выступление американского постпреда, президент США вскрикнул: «Кто написал это для нее?»

Советник Трампа Лоуренс Кадлоу сообщил, что Никки Хейли забыли предупредить о смене позиции Белого дома по антироссийским санкциям, пишет ТАСС, ссылаясь на The New York Times.

Хейли полагала, что следует политическому курсу, заявил главный экономический советник президента США.

Этот курс был изменен, а ей [Хейли] не сказали об этом, - цитата.

15 апреля, американский дипломат в ООН заявила о новом блоке санкций против РФ за поддержку «сирийского режима». Якобы Белый дом объявит о них в понедельник. Однако в Вашингтоне реакции не последовало. Кадлоу сообщил, что о новых санкциях думают, но решение не принято, а Хейли «забежала вперед», либо «что-то напутала».

The New York Times пишет, что наблюдая выступление своего дипломата в ООН, Трамп был не доволен. Когда Хейли начала критиковать РФ из-за кризиса на Украине, тот вскликнул: «Кто написал для нее это?»