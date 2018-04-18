Тренер донецкого "Шахтера" может продолжить карьеру в Киеве

По имеющейся информации, экс-хавбек “Шахтер” Игор Дуляй, ныне работающий в штабе Паулу Фонсеки, стал главным кандидатом на должность нового главного тренера киевского “Арсенала”.Любопытно, что в Арсенал ранее сватали другого полпреда горняков – отбывающего дисквалификацию Дарио Срну. Однако капитан Шахтера заявил, что пока не собирается начинать тренерскую карьеру.Добавим, что президентом киевского Асренала является бывший футболист сборной Хорватии Ивица Пирич. В настоящий момент “Канониры” занимают лидирующую позицию в украинской Первой Лиге, опережая ближайшего преследователя (“ФК Полтава”) на три очка.