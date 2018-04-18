Тюменцы смогут использовать городской герб и флаг в любых целях с одним условием

Герб и флаг города Тюмени разрешат использовать всем гражданам и компаниям при единственном условии: такое использование не должно являться надругательством над ними. Такое новшество в решение городской думы предложили внести местные чиновники, пишут местные СМИ.

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Предложение не вызвало возражений у депутатов на заседании думской комиссии по социальной политике и городскому самоуправлению, которое прошло сегодня, 18 апреля.

Предложение чиновников поддержали все 10 членов думской комиссии, присутствовавшие на заседании. Теперь вопрос будет рассмотрен на заседании гордумы 26 апреля.

Как пояснила замглавы администрации города Ольга Векшина, ряд изменений предполагается внести по аналогии с действующим федеральным законодательством в области геральдики. Будет разрешено использование герба и флага города как органам власти и местного самоуправления, так и общественным организациям, предприятиям, организациям и даже гражданам при единственном условии - такое использование не должно являться надругательством над гербом.

Ранее согласно решению гордумы «О гербе и флаге города Тюмени» изображение герба не имели права использовать общественники, коммерческие организации и обычные граждане.

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