У Николаса Холта родился ребенок от модели Playboy

Звезда фильма «Люди Икс: Дни минувшего будущего» 28-летний Николас Холт стал отцом. Его девушка и модель Playboy Брайана Холли родила ребенка. Правда, подтверждения этому нет.



Впервые о радостном событии сообщило издание People со ссылкой на анонимный источник: «Они старались сохранить эту новость в тайне, но оба вне себя от радости». Действительно, модели удалось скрыть свою беременность до самого последнего, хотя папарацци не раз запечатлели девушку в свободной одежде. Правда, подтверждения рождению ребенка пока также нет — официальные представители звезд не давали комментариев.

Об их отношениях стало известно еще в начале прошлого года. Брайана несколько месяцев встречалась с братом Ким Кардашьян Броди Дженнером, а Николас был в длительных отношениях с коллегой по фильму «Люди Икс» Дженнифер Лоуренс. Пара то расставалась, то сходилась снова, и всё это на протяжении четырех лет. В 2014 году Дженнифер и Николас решили не терзать себя и своих родных, окончательно поставив точку на романе. После этого актер долгое время находился в поисках второй половинки и в 2017 нашел Брайан Холли.

«Николас и Брайана встречаются несколько месяцев, они проводили много времени вместе с Лос-Анджелесе, а затем отправились в путешествие в горы. Сейчас Брайана часто летает в Лондон, где проходят съемки у Николаса, чтобы как можно чаще видеть его. Николас очень занят по работе, на отношения у него остается не так много времени, но когда они с Брайаной встречаются, они отлично проводят время. Раньше Брайана любила выставлять свои романы на обозрение публики, а Николас более закрытый человек, и она это приняла. Хороший знак», — сообщает источник журналу The Sun.

Отметим, с братом сестер Кардашьян-Дженнер — Броди Дженнером — Брайана встречалась несколько месяцев в 2013 году. Их отношения завершились так же стремительно, как и начались — после Хэллоуин-вечеринки в особняке Playboy и Броди, и Брайана отписались друг от друга в социальных сетях и удалили со страниц все совместные фотографии.