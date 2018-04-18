Участники постановки «химатаки» в Думе рассказали её подробности

Сирийский мальчик Хасан Диаб, который был показан на постановочном ролике организации «Белые каски» как «жертва» химатаки в Думе, рассказал подробности съёмок, сообщает РИА «Новости».

«Мы были в подвале. Мама мне сказала, что сегодня нечего есть, поедим только завтра. Мы услышали крик на улице, кричали — идите в больницу. Мы побежали в больницу, и как только я вошёл, меня схватили и начали поливать водой. После этого нас положили на кровать с другими людьми», — рассказал подросток журналистам телеканала «Россия-24».

По словам мальчика, боевики угрозами вынудили его принять участие в съёмках ролика.

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Слова Диаба подтвердил его отец, который сообщил, что никакой химатаки в населённом пункте не было.

Житель Думы пояснил, что за участие в постановочном видео боевики дали участникам продовольственную помощь, после чего всех отпустили по домам.

Ранее инцидент с химатакой в Думе, которую якобы организовали против местного населения правительственные силы, стал поводом для нанесения ударов по территории страны.

Утром 14 апреля США, Британия и Франция нанесли ракетные удары по объектам в Сирии, которые, по версии коалиции, используются для производства химического оружия.

Как отметили в российском Генштабе, 71 из 103 выпущенных по территории страны ракет была сбита силами сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски.

Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства.

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