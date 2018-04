Умерла Барбара Буш

В США скончалась жена 41-го президента США и мать 43-го главы государства Барбара Буш. Как сообщил пресс-секретарь экс-главы государства Джим Макграт, он умерла после решения членов ее семьи прекратить продолжительное лечение хронической обструктивной болезни легких и сердечной недостаточности.

Барбара Буш 20 января 1989 года стала 46-й первой леди США после того, как ее муж Джордж Буш-старший победил на выборах и стал 41-м президентом страны. Позже сыновья Барбары Буш также занимали высокие политические посты. Джордж Буш-младший стал 43-м президентом США, а Джеб Буш стал 43-м губернатором штата Флорида.

Statement by the Office of @GeorgeHWBush on the passing of Barbara Pierce Bush this evening at the age of 92. pic.twitter.com/c6JU0xy6Vc

— Jim McGrath (@jgm41) 17 апреля 2018 г.