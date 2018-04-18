Ушла из жизни жена экс-президента США Джорджа Буша — старшего

Супруга 41 президента США Джорджа Буша — старшего Барбара Буш умерла на 93-м году жизни. Об этом сообщил представитель семьи Бушей Джим Макграт, передаёт ТАСС.

В сообщении отмечается, что дата похорон Барбары Буш пока не назначена. Она скончалась от хронических заболеваний сердца и лёгких.

Также Макграта сообщил, что в последнее время Барбару Буш часто госпитализировали в связи с ухудшением состояния здоровья, и после последнего случая она отказалась от обращения ко врачам в будущем.

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