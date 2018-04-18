В Амстердаме желающим предлагают протестировать «капсулу для самоубийств»

В Амстердаме посетителям выставки похоронной индустрии представили необычный экспонат - "капсулу для самоубийств", разработанную нидерландской компанией, пишет South China Morning Post.

Устройство под названием Sarco было создано голландским дизайнером Александром Баннинком и австралийским активистом Филиппом Ничке. Известно, что Ничке много лет выступал за легализацию эвтаназии.

По мнению авторов изобретения, оно значительно облегчит желающим уход из жизни: он будет легким и безболезненным. Все, что почувствуют самоубийцы в капсуле - это легкое головокружение.

Затем они потеряют сознание и умрут. Отмечается, что на выставке представлен макет, который можно протестировать, надев VR-очки и виртуально оказавшись внутри. Изобретатели надеются построить действующий образец к концу года.

Не приходится сомневаться, что продукт будет пользоваться "популярностью": ведь желающих добровольно уйти из жизни как самостоятельно, так и путем эвтаназии, в западных странах становится с каждым годом все больше.

Так, с начала легализации эвтаназии в Нидерландах и Бельгии на 26% в год растет количество случаев, а число смертей от эвтаназии душевнобольных в Нидерландах выросло в четыре раза. Убивают себя даже те неизлечимо больные люди, у которых, казалось бы, есть мотив жить - в Бельгии недавно решилась на эвтаназию чемпионка Паралимпийских игр 2012 года.

Появление подобного "девайса" вполне вписывается в западную политику расчеловечивания, в которой право на смерть становится таким же естественным, как и право на жизнь. И все это неумолимо напоминает поступь фашизма, только более тонкого, более изощренного и от этого более страшного.

Действительно, зачем загонять людей в газовые камеры, если можно лишить их смысла жизни и утопить в скуке потребительства? А потом предложить им выход - в смерть, да еще и подсчитывать при этом барыши. Так, в Канаде недавно было опубликовано циничное исследование, в котором говорилось, что эвтаназия может сэкономить для бюджета страны $139 млн в год.

Данные подсчеты очень близки к цифрам фашистов 1939 года, когда в рамках программы «Т-4» с 1939 по 1941 годы фашистскими врачами было «сэкономлено» для Рейха более 885 млн марок путем принудительного умерщвления более 70 тыс. больных.

Очевидные параллели с нацистским опытом не дают повода сомневаться, что изначально добровольный уход из жизни легко может быть распространен и на тех, кто этого не хочет, и на тех кто выступает против. Например, в Британии суд не дал родителям попытаться вылечить двухлетнего ребенка и постановил применить к нему эвтаназию.

http://rvs.su/statia/sleduyushchiy-shag-posle-evtanazii-kapsula-dlya-samoubiystv