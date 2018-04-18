В ЦДРА открылось IV Всеармейское совещание писателей

Сегодня в Центральном Доме Российской Армии имени М.В. Фрунзе открылось IV Всеармейское совещание писателей.

Примечательный штрих к характеристике нынешнего форума военных писателей: наравне с признанными мастерами пера, авторами, которые были отобраны по итогам всероссийских литературных конкурсов имени генералиссимуса А.В. Суворова «Твои, Россия, сыновья!», в нем участвует очень много молодежи. Подчеркнем, талантливой молодежи из числа воспитанников кадетских корпусов, суворовцев, курсантов Военного университета Минобороны России. Всего совещание собрало 40 представителей армейского писательского корпуса.

Участников и гостей писательского форума, организованного Главным управлением по работе с личным составом Вооруженных Сил Российской Федерации, Департаментом культуры Минобороны России и военно-художественной студией писателей ЦДРА, встречали бодрящие звуки музыки военного оркестра и блистающие строевой выправкой военнослужащие роты Почетного караула.

В фойе зала кинолектория ЦДРА их вниманию были представлены красочно оформленные экспозиции книжных выставок: «Возьми в пример себе героя», «Книги в строю», «Родилась ты под знаменем алым…». Сотрудники библиотеки центрального военного учреждения культуры таким образом в немалой степени воспроизвели темы для предстоящего обсуждения на совещании – дальнейшее повышение уровня военной литературы, адаптация творчества армейских и флотских литераторов к современным военно-политическим реалиям, 100-летний юбилей Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

Совещание открыл начальник военно-художественной студии писателей ЦДРА, поэт, заслуженный работник культуры Российской Федерации Владимир Силкин, который ознакомил собравшихся с порядком проведения запланированных мероприятий.

Участников совещания тепло приветствовал директор Департамента культуры Минобороны России Владимир Буздыган, который передал пожелания плодотворности работы от статс-секретаря – заместителя Министра обороны Российской Федерации генерала армии Николая Панкова.

Говоря о юбилее Красной Армии и знаковом слове «Победа», Владимир Буздыган призвал литераторов активнее отражать славные страницы биографии Вооруженных Сил, символы армейской доблести, мужества и отваги в своем творчестве, настойчиво отстаивать историческую правду и справедливость в сценариях, произведениях прозы и стихах. Он выразил уверенность, что военные писатели и поэты успешно справятся со своей нелегкой, но почетной миссией. И в качестве примера он привел творческую командировку группы литераторов в Сирию, в результате которой в свет вышли яркие произведения о ратном труде российских военнослужащих.

Некоторые участники той памятной поездки были награждены. Медали Минобороны России «Участнику военной операции в Сирии» удостоились поэт Валерий Латынин и заместитель главного редактора журнала «Воин России» писатель Василий Дандыкин.

Кроме того, за произведения военно-патриотической направленности, получившие в последние годы общественное признание, вручались грамоты Главного управления по работе с личным составом Вооруженных Сил Российской Федерации и Департамента культуры Минобороны России. В числе награжденных – главный редактор журнала «Москва», поэт и прозаик Владислав Артёмов, член Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству, председатель редакционного совета, главный редактор «Литературной газеты», прозаик, поэт и драматург Юрий Поляков, председатель Союза писателей России, прозаик Николай Иванов, писатель Виктор Пронин, заведующий кафедрой информационного обеспечения Военного университета профессор Владимир Ларченков и другие.

На совещании выступили начальник Управления культурно-досуговой работы Главного управления по работе с личным составом Вооруженных Сил Российской Федерации полковник Виктор Узиюк, говоривший о всемерной поддержке военных писателей, председатель редакционного совета, Юрий Поляков, предложивший проводить реновацию творчества известных советских литераторов, Николай Иванов, рассказавший о создании военно-художественных советов в Союзе писателей, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, сопредседатель правления Союза писателей России, прозаик Сергей Шаргунов, поделившийся воспоминаниями о своей творческой деятельности в «горячих точках», Владислав Артёмов, Виктор Пронин и другие.

IV Всеармейское совещание писателей завершит свою работу 20 апреля.