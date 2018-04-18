В Донецке из-за обстрелов ВСУ прекращает работу фильтровальная станция

Коммунальное предприятие «Компания «Вода Донбасса» планирует остановить работу Донецкой фильтровальной станции, на утро 18 апреля запланирована эвакуация персонала. Об этом сегодня заявил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

«Завтра, 18 апреля, при содействии СММ ОБСЕ и участии МЧС ДНР планируется эвакуация персонала Донецкой фильтровальной станции, который в данный момент работает на объекте. После чего начнется процесс остановки станции с последующей консервации производства», — отметил Якубов.

Представитель СЦКК подчеркнул, что остановка работы станции чревата экологической катастрофой, ведь без питьевой воды рискуют остаться более полумиллиона граждан по обе стороны линии соприкосновения.

Как ранее сообщала «Русская Весна», сегодня во второй половине дня украинские военнослужащие открыли прицельный огонь по автобусу, перевозившему работников ДФС, пять человек получили ранения. Пострадавшие были госпитализированы.

Как заявили в свою очередь в оперативном командовании Республики, огонь по автобусу велся с позиций 95-й отдельной десантной штурмовой бригады ВСУ.