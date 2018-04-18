В Ереване задержаны более 60 митингующих

Представитель пресс-службы полиции Эдгар Джаноян сообщил «Интерфаксу», что 18 апреля в отделения были оставлены 66 участников акции протеста в Ереване.

Ранее несколько сотен человек начали шествие по центру армянской столицы под руководством лидера оппозиционной парламентской фракции «Елк» Никола Пашиняна. Митингующие выступают против состоявшихся выборов в премьер-министры Сержа Саргсяна.

Пашинян призвал окружать и блокировать здания госучреждений, дороги, автотрассы. Он также сообщил о намерении организовать «народные комитеты бархатной революции».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что в Кремле следят за протестами в Ереване. Он напомнил, что Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Сержу Саргсягу и провел с ним телефонный разговор.

«Мы наблюдаем за тем, что происходит в Армении, и главное, надеемся, чтобы все проходило в рамках законности», — сказал Песков.