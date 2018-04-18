В Госдепе назвали отрезвляющим для Москвы разгром группы «российских наемников» в Сирии

«Безрассудное вмешательство» России в сирийский конфликт и поддержка президента Башара Асада «повысили риск конфронтации с Западом», говорится в заявлении помощника госсекретаря США Уэсса Митчелла, выпущенном для слушаний в комитете Палаты представителей по международным делам.

По его словам, «провалившаяся атака на силы США российских наемников недавно в Сирии была одним из отрезвляющих примеров такого поведения».

На прошлой неделе бывший директор ЦРУ, кандидат на пост госсекретаря Майк Помпео заявил, что в Сирии были убиты «пара сотен россиян».

До этого многочисленные источники СМИ сообщали, что в ходе ночного боя 7 февраля бойцы российской ЧВК Вагнера, попытавшиеся взять НПЗ в Сирии, удерживаемый оппозиционными Асаду силами и американскими военными, были расстреляны американской авиацией.

МИД России подтверждал лишь информацию о десятках россиян, попавших после этого в госпитали.