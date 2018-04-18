В Киеве усилили меры безопасности в правительственном квартале (ФОТО)

Руководство Национальной полиции столицы Украины усиливает меры безопасности в центре города. Об этом сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства.Такой шаг был предпринят в связи с с запланированными акциями, участие в которых примет большое число граждан. В полиции отметили, что в правительственном квартале за порядком следят около 200 полицейских и представителей Национальной гвардии.Стоит добавить, что уже в конце апреля-начале мая полиция переходит на усиленный режим работы на территории всей Украины.