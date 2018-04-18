В Министерстве обороны под руководством главы военного ведомства прошел Единый день приемки военной продукции

Сегодня в Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу проведен Единый день приемки военной продукции, на котором были подведены итоги выполнения гособоронзаказа в первом квартале 2018 года.

Как сообщил глава военного ведомства, за это время в Вооружённые Силы в плановом порядке поступили бронетанковая, инженерная и автомобильная техника, средства связи, авиационное вооружение, боеприпасы.

Вот как это выразилось в конкретных цифрах.

Предприятия оборонно-промышленного комплекса поставили в войска 23 боевые машины пехоты БМП-3, судно тылового обеспечения «Эльбрус» (проект 23120), 2 рейдовых катера комплексного аварийно-спасательного обеспечения (проект 23040), 10 самолётов и 7 вертолётов различного класса и целевого назначения.

Помимо этого, пояснил Министр обороны, с опережением графика поставлены 8 самолётов Су-34 и 25 вертолётов.

Как отметил Сергей Шойгу, «некоторые новейшие образцы техники, которая в ближайшее время поступит в войска, будут впервые продемонстрированы в Москве на военном параде в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне».

Это боевая машина поддержки танков, одноместный сверхзвуковой опытный самолёт Су-57, боевой многофункциональный робототехнический комплекс «Уран-9», многофункциональный робототехнический комплекс разминирования «Уран-6», беспилотные летательные аппараты малой дальности «Корсар».

«Механизированная колонна будет насчитывать более 190 перспективных единиц техники, определяющей современный облик Армии России», –– рассказал Министр обороны.

Что касается строительства военной инфраструктуры, то Сергей Шойгу напомнил об утверждённом Коллегией Министерства обороны Перечне объектов капитального строительства на 2018 год, в соответствии с которым пре­дусматривается ввести в эксплуатацию 3 573 здания и сооружения.

На эти цели выделено 113,9 млрд. рублей.

При этом, с учётом параметров финансирования, основной упор сделан, как подчеркнул глава военного ведомства, на создание объектов специального назначения и инфраструктуры для поступающих в войска вооружения и военной техники.

«Приоритетным направлением остаётся обустройство мест размещения сил и средств ядерного сдерживания», –– отметил Министр обороны.

Так, в интересах Космических войск, РВСН и 12-го Главного управления планируется ввести в строй более 770 зданий и сооружений.

В рамках дальнейшего развития аэродромной сети предусматривается построить 217 объектов.

С подробной информацией о поставках новых и модернизированных образцов вооружений и военной техники в войска выступил заместитель Министра обороны Юрий Борисов.

Он сообщил, что в интересах Сухопутных и Воздушно-десантных войск поставлено 25 новых и 96 отремонтированных единиц бронетанкового вооружения и техники, 125 автомобилей повышенной проходимости семейства «Урал», 50 единиц средств связи, 16 ракет зенитных ракетных комплексов, более 4000 единиц парашютных средств десантирования, 155 беспилотных летательных аппаратов.

Также Юрий Борисов отметил, что в марте 2018 года, в соответствии с директивой Генерального штаба, ряд современных образцов военной автомобильной техники прошли испытания в природно-климатических условиях Кольского полуострова в районе поселка Печенга Мурманской области.

Колесная техника Брянского автомобильного завода и двухзвенные гусеничные транспортеры Горьковского и Избербашского заводов выдержали испытания и подтвердили свои эксплуатационные характеристики в условиях экстремальных температур Крайнего Севера и снежной целины.

Обновился парк Воздушно-космических Сил. В их интересах поставлено 20 новых и 4 отремонтированных самолета, 30 новых вертолетов и 3 прошедших ремонт, 3 радиолокационные станции, более 4000 авиационных бомб различной мощности.

В рамках выполнения программы запусков в первом квартале 2018 года расчетами Воздушно-космических Сил было обеспечено 2 пуска ракет носителей «Союз» с выводом на орбиту 3 космических аппаратов. Цели пусков достигнуты, аппаратура работает в штатном режиме.

В интересах Военно-Морского Флота приняты прошедший ремонт ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 667БДРМ «Тула», 3 корабля и судна обеспечения вспомогательного флота, 2 вертолета, 46 крылатых ракет оперативно-тактического назначения «Калибр».

В плановом порядке продолжается оснащение Ракетных войск стратегического назначения современными и перспективными образцами вооружения и военной техники.

28 марта на полигоне Плесецк успешно проведены бросковые испытания тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Они позволили подтвердить характеристики комплекса при предстартовой подготовке и на этапе полета ракеты.

Министерством обороны повышенное внимание уделяется развитию беспилотной авиации.

Сегодня комплексы с беспилотными летательными аппаратами успешно выполняют функции, которые в прошлом были недоступны или решались другими силами и средствами. В частности, БЛА показали свою высокую эффективность при выполнении задач наблюдения и разведки.

«Благодаря практике заключения многолетних государственных контрактов по большинству образцов вооружения удалось добиться ритмичной поставки техники в войска в течение календарного года», –– подчеркнул Юрий Борисов, добавив, что с учетом этого и досрочной поставки уже сегодня по ряду позиций госзаказа выполнение плана поставок в первом квартале составляет до 44 процентов.

Особое внимание на Едином дне приемки было уделено вопросам, связанным со строительством и реконструкцией объектов инфраструктуры в интересах Вооруженных Сил.

Как доложил заместитель Министра обороны Тимур Иванов, в прошедшем году завершено строительство 3 546 зданий и сооружений, что на 20 процентов превышает показатели предыдущего периода.

Он особо отметил тот момент, что ежегодное увеличение темпов обновления инфраструктуры обеспечивается прежде всего за счет применения типовых решений, новых современных технологий и унификации подходов к оснащению объектов Минобороны России.

«В текущем году на цели капитального строительства в интересах Минобороны России предусмотрено 113,9 млрд рублей. Значительный объем финансирования - 93,9 млрд рублей или 82% приходится на объекты специального (военного) назначения», –– подчеркнул Тимур Иванов.

Таким образом, уточнил он, из общего количества объектов –– 3285 (92%) зданий и сооружений объектов специального, военного назначения: это стартовые позиции, объекты аэродромной сети, парковые технические зоны, причальные комплексы, арсеналы и полигоны; 288 (6%) зданий и сооружений социальной инфраструктуры (объекты образования, медицинские, санаторно-курортные, культурно-досуговые и спортивные); 76 объектов (2%) –– объекты жилья.

Плановый показатель по вводу объектов в 1 квартале 2018 года составляет 805 зданий и сооружений.

Фактически завершено строительство 932 зданий и сооружений. Прежде всего, это обеспечивающая инфраструктура РВСН, объекты на территории Западного и Южного военных округов, Северного флота, а также объекты в интересах Воздушно-десантных войск и Воздушно-космических сил.

Завершено строительство объектов парковой и казарменно-жилищной зон, инженерных сетей военных городков в Цхинвале и Джаве 4-ой военной базы в Южной Осетии и 7-ой военной базы (г. Гудаута) в Абхазии.

Передаваемые в эксплуатацию сооружения и объекты обладают высокими техническими характеристиками и оснащены современными системами, в том числе сигнализации и контроля доступа, которые обеспечивают безопасность, надежное хранение и функционирование вооружения и военной техники.

Одновременно создаются комфортные условия для личного состава и дежурных смен.