В Министерстве обороны Украины поделились печальной новостью с Донбасса

Спикер Министерства обороны Украины по вопросам проведения антитеррористической операции на Донбассе Дмитрий Гуцуляк подтвердил ранее появившуюся информацию о потерях в рядах ВСУ.По словам Гуцуляка, за прошедшие 24 часа в результате обстрелов опорных пунктов украинской армии погиб один боец ВСУ. Еще трое получили ранения.Отмечается, что погибший солдат украинской армии был 1968 года рождения. В Минобороны выразили соболезнования родственникам и близким людям павшего защитника территориальной целостности Украины.Что касается военных, получивших ранения, то один из бойцов находится в тяжелом состоянии, двое других - средней тяжести.