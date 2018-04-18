В Минкомсвязи осудили чрезмерное и хаотичное госрегулирование интернета

Замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин на открытии Российского интернет форума (РИФ 2018) назвал хаотичное и чрезмерное госрегулирование тормозом развития цифровой экономики. Он отметил, что частое изменение правил игры создает нервозность на рынке и запутывают самого регулятора, пишет «Интерфакс».

По мнению Волина, законов и норм должно быть немного, но они должны быть простыми, понятными и эффективными, чтобы разумно выстраивать диалог.

«А так правила постоянно меняются: начинаете играть в дурака, в середине — в преферанс, а к концу выяснилось, что это вообще-то рулетка. И фишки надо отдать», — сказал Алексей Волин.

Он также отметил, что разгуливающие по интернету «экзотические» предложения по развитию индустрии никогда не реализуются и дезориентируют рынок.

Волин также добавил, что необходимо выработать с законодателями «исчерпывающий, понятный, не очень большой свод законов, который гарантировано на протяжении длительного времени не будет меняться». По его мнению, продуманный медиакоммуникационный комплекс необходим индустрии.