В московском детсаду малыши выпили растворитель вместо воды

В московском детском саду малыши отравились растворителем.

Как сообщает источник, четыре ребенка четырех и пяти лет попали на больничную койку, после того как выпили вместо воды разведенный растворитель. Это произошло накануне, во вторник, 17 апреля.

Также сообщается, со ссылкой на СКР, что одна из воспитательниц дала своим детям выпить воды из бутылки, где её коллега ранее развела растворитель уайт-спирит, чтобы очистить свою одежду. Бутылка с опасным веществом находилась в зоне питания.

К счастью, жизням отравившихся детей уже ничто не угрожает. Следственные органы проводят проверку по факту происшествия в детском саду.