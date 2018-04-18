В московском метро начали внедрять систему распознавания лиц

В марте на нескольких станциях московского метро начала работать система распознавания лиц. Об этом «Коммерсанту» рассказали в пресс-службе подземки.

Там отметили, что пилотный проект запущен в местах «с большим пассажиропотоком», добавив, что «особое внимание уделяется станциям, расположенным в непосредственной близости от мест проведения матчей в период чемпионата мира по футболу 2018 года».

Как сообщил изданию технический директор компании Vocord Алексей Кадейшвили, пилотный проект в столичном метро проводился уже несколько раз.

«До полноценного развертывания дело так и не дошло, объявленные тендеры отменялись. В текущем "пилоте", насколько я знаю, участвует несколько вендоров, включая и нас», — сказал глава компании, установившей подобные системы на вокзалах в Адлере и Рязани и на футбольном стадионе в Омске.

Система распознавания лиц болельщиков применяется с 2014 года и на петербургском стадионе «Петровский». В начале 2018 года в тестовом режиме систему запустили и в Домодедово.

Также с 2012 года распознавание лиц действует на Казанском вокзале.